प्राइवेट स्कूल में हिजाब पहनकर आने वालों की ‘नो एंट्री’, हुआ हंगामा, पुलिस ने किया हस्तक्षेप

इस संबंध में अभिभावकों का कहना है कि उन्हें पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाया गया। लेकिन स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मैनेजमेंट का कहना है कि अपने चेहरे खोलकर अंदर प्रवेश कीजिए। मैनेजमेंट का कहना है कि हिजाब पूरी तरह से खोलकर जाना पड़ेगा। एक महिला अभिभावक ने बताया कि तमाम लोग इंतजार करने के बाद लौट गए। मौके पर चकेरी थाना पुलिस पहुंच गई। थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि अभिभावक हिजाब पहनकर अंदर ना जाने देने के कारण नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। दोनों पक्षों से बातचीत हुई है। फिलहाल विवाद शांत हो गया है। किसी ने भी शिकायत नहीं की है।