प्राइवेट स्कूल में हिजाब पहनकर आने वालों की ‘नो एंट्री’, हुआ हंगामा, पुलिस ने किया हस्तक्षेप

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब
No entry in school with hijab कानपुर में हिजाब एक बार फिर विवादों में आ गया। जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अभिभावकों को हिजाब पहन कर आने से मना कर दिया गया। अभिभावकों का आरोप है कि मैनेजमेंट ने उन्हें मैसेज भेज कर जानकारी दी कि उन्हें पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हिजाब पहन कर नहीं आना है। जो हिजाब पहन कर आएंगे। उन्हें रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर अभिभावक हंगामा करने लगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को समझने का प्रयास किया और बातचीत से मामला शांत कराया। घटना कानपुर के लाल बंगला स्थित एक प्राइवेट स्कूल का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल बंगला स्थित प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान जमकर हंगामा हो गया। जब पेरेंट्स को हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया गया। स्कूल प्रबंधन का कहना था कि स्कूल परिसर में आने वाले सभी लोगों का चेहरा खुला होना चाहिए। जिससे उनकी पहचान की जा सके और यह नियम सभी पर लागू होता है। विद्यालय में मुस्लिम छात्राएं भी पड़ती है। वह सभी हिजाब पहनकर आती जाती है। लेकिन क्लास के अंदर हिजाब उतार कर जाती है। वापसी में फिर पहन लेती है।
इस संबंध में अभिभावकों का कहना है कि उन्हें पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाया गया। लेकिन स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मैनेजमेंट का कहना है कि अपने चेहरे खोलकर अंदर प्रवेश कीजिए। मैनेजमेंट का कहना है कि हिजाब पूरी तरह से खोलकर जाना पड़ेगा। एक महिला अभिभावक ने बताया कि तमाम लोग इंतजार करने के बाद लौट गए। मौके पर चकेरी थाना पुलिस पहुंच गई। थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि अभिभावक हिजाब पहनकर अंदर ना जाने देने के कारण नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। दोनों पक्षों से बातचीत हुई है। फिलहाल विवाद शांत हो गया है। किसी ने भी शिकायत नहीं की है।
