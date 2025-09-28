‘बरेली पैटर्न’ पर भड़कने वाली थी कानपुर में हिंसा! साजिश को ऐसे किया गया नाकाम

सूचना पाकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। मामले की जांच कराने पर इसे सही पाया गया। संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने कहा कि सुजातगंज की अजमेरी मस्जिद के पास दंगा भड़कने की साजिश थी। मामले में मुख्य आरोपी जुबेर अहमद उर्फ जुबेर गाजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।