‘बरेली पैटर्न’ पर भड़कने वाली थी कानपुर में हिंसा! साजिश को ऐसे किया गया नाकाम

'बरेली पैटर्न' पर भड़कने वाली थी कानपुर में हिंसा! फोटो सोर्स-ANI
Crime News: उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा के तर्ज पर कानपुर में भी नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई थी। इस बात की जानकारी कानपुर संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि कानपुर में बवाल की कोशिश को नाकाम कर दिया गया।
संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने कहा, "रेल बाजार थाने के अंतर्गत आने वाले सुजातगंज चौकी पर जुबैर अहमद खान के बारे में जानकारी मिली। उसके उकसाने पर लगभग 20-25 युवक जमा हुए। जिले में BNS की धारा 163 लागू होने के बावजूद शांति भंग करने की कोशिश की गई।"
सूचना पाकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। मामले की जांच कराने पर इसे सही पाया गया। संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने कहा कि सुजातगंज की अजमेरी मस्जिद के पास दंगा भड़कने की साजिश थी। मामले में मुख्य आरोपी जुबेर अहमद उर्फ जुबेर गाजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
आशुतोष कुमार ने बताया कि जमा हुए लोगों की भी पहचान की जा रही है। घटना में जितने भी लोग शामिल हों, उनकी तलाश के लिए पुलिस टीम बनाकर छापेमारी कर रही है। जिले में शांति बनाए रखने की अपील लोगों से की गई है।
उन्होंने कहा कि मस्जिद के बाहर भड़काऊ ऑडियो सुनाकर लोगों को उकसाने का प्रयास किया गया। जिससे वहां मौजूद लोगों में गुस्सा और अफरा-तफरी फैल गई। पुलिस ने समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया।
बता दें कि बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' के बैनर और नारों को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर 'आई लव मोहम्मद' और 'नारा-ए-तकदीर' जैसे नारे लगाकर बैनर लहराए थे।
स्थिति अनियंत्रित होने पर पुलिस को लाठीचार्ज किया था। हंगामे के बाद पुलिस ने 10 FIR दर्ज की थी। साथ ही मामले में 39 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था। मामले में बरेली पुलिस ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को भी गिरफ्तार किया है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग