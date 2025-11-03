पुलिस विभाग के उर्दू अनुवादक गिरफ्तार, भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बीच सड़क पर कार्रवाई

Kanpur Commissionerate Police Department Urdu translator arrested कानपुर में भ्रष्टाचार निवारण संगठन (Anti-Corruption Organisation) ने कमिश्नरेट कार्यालय में तैनात प्रधान लिपिक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पीड़ित की शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने यह कार्रवाई की है। ‌शिकायतकर्ता ने बताया था कि वेतन फिक्सेशन करने के लिए उससे रिश्वत की मांग की जा रही है। जिसे देने के लिए ऑफिस के बाहर बीच सड़क पर बातचीत फाइनल हुई। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार पीड़ित जब रिश्वत देने गया तो उसी समय प्रधान लिपिक को भ्रष्टाचार निवारक संगठन ने गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है।