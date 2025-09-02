‘ये ही वो हाथ है ना जिससे मेरी बहन को छुआ..’ कहकर काट डाला; फिर तड़पता देख दरिंदा शराब पीकर नाचा,सन्न कर देगा पूरा मामला

DCP ने बताया कि आरोपियों ने काकोरी में ऋषिकेश की हत्या करने और शव को नदी में फेंकने की बात कबूल की। ​​उन्होंने यह भी बताया कि हत्या के बाद वे शव के टुकड़ों से भरे बैग काकोरी से लगभग 6 किलोमीटर दूर गंगा पुल पर ले गए और उन्हें नदी में फेंक दिया। ऋषिकेश का धड़ रविवार को इसी जगह से 22 किलोमीटर दूर बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पहले ऋषिकेश को पीटा। इसके बाद मुख्य आरोपी पवन ने ऋषिकेश से कहा,'' ये ही वो हाथ है ना जिससे मेरी बहन को छुआ, ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई?'' ये कहकर पवन ने ऋषिकेश का हाथ काट दिया। इसके बाद उसे तड़पता देखकर पवन ने शराब पीकर डांस किया।