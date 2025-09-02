‘ये ही वो हाथ है ना जिससे मेरी बहन को छुआ..’ कहकर काट डाला; फिर तड़पता देख दरिंदा शराब पीकर नाचा,सन्न कर देगा पूरा मामला

UP Crime: कानपुर में एक 22 साल के लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पूछताछ में कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी है।
दरअसल, रविवार को ऋषिकेश नाम के शख्स की लाश गंगा से बरामद की गई। DCP (पूर्व) सत्यजीत गुप्ता ने खुलासा किया कि मृतक ऋषिकेश के मुख्य आरोपी पवन की बहन के साथ प्रेम संबंध थे। पवन उसे अपनी बहन से दूर रहने की धमकी दी थी, लेकिन ऋषिकेश नहीं माना।
पुलिस के मुताबिक, इसी बात से नाराज पवन और उसके साथी ऋषिकेश को काकोरी के जंगल में ले गए। जहां शुक्रवार को उन्होंने ऋषिकेश की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद पवन ने शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और ई-रिक्शा से उसके टुकड़ों को गंगा पुल से नीचे फेंक दिया। रविवार को महाराजपुर में गंगा तट पर ऋषिकेश का धड़ बरामद हुआ।
DCP ने बताया कि आरोपियों ने काकोरी में ऋषिकेश की हत्या करने और शव को नदी में फेंकने की बात कबूल की। उन्होंने यह भी बताया कि हत्या के बाद वे शव के टुकड़ों से भरे बैग काकोरी से लगभग 6 किलोमीटर दूर गंगा पुल पर ले गए और उन्हें नदी में फेंक दिया। ऋषिकेश का धड़ रविवार को इसी जगह से 22 किलोमीटर दूर बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पहले ऋषिकेश को पीटा। इसके बाद मुख्य आरोपी पवन ने ऋषिकेश से कहा,'' ये ही वो हाथ है ना जिससे मेरी बहन को छुआ, ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई?'' ये कहकर पवन ने ऋषिकेश का हाथ काट दिया। इसके बाद उसे तड़पता देखकर पवन ने शराब पीकर डांस किया।
बता दें कि शुक्रवार को ऋषिकेश के लापता होने के बाद उसके भाई रवि कुमार ने पवन निषाद, उसके भाई बॉबी निषाद, उनके साथियों नागा निषाद उर्फ प्रेम, अरुण निषाद, निखिल, सत्यम और दो अन्य के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। गिरफ्तार किए गए लोगों में मोगली उर्फ प्रिंस, निखिल, आकाश उर्फ आलू और रिशु वर्मा शामिल हैं। मुख्य आरोपी पवन, उसका भाई बॉबी, सत्यम और डैनी अभी भी फरार हैं।