कानपुर में जेल की दीवार फांदकर हत्यारोपी के भागने का मामला, डीजी जेल ने चार अधिकारियों को किया सस्पेंड

Prisoner absconded from district jail, four police officers suspended कानपुर में 8 और 9 अगस्त की रात को हत्यारोपी जिला कारागार की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए भाग निकला। घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज का निरीक्षण किया। ‌जिसके माध्यम से कैदी के भागने का खुलासा हुआ। छानबीन में जानकारी मिली कि फरार कैदी पिछले कई दिनों से भागने वाले स्थल के पास टहल रहा था। घटना को संज्ञान में लेते हुए डीजी जेल ने जिला कारागार के चार उच्च अधिकारियों को निलंबित कर दिया और डीआईजी जेल को जांच कर एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।