सीसीटीवी फुटेज से सनसनीखेज खुलासा: छत से गिरते हुए दिखाई पड़ी महिला

Sensational revelation from CCTV footage कानपुर में रिटायर्ड बैंक कर्मी की पत्नी ने छत से कूद कर जान दे दी। घटना के समय मृतक की बहन और भाभी बाजार गई थी। भाई भी दुकान चला गया था। घर में मां के साथ थी। घटना की जानकारी परिवार वालों को उस समय हुई। जब बहन और भाभी बाजार से लौटकर वापस आए तो उन्होंने घर के सामने भीड़ देख। वहीं पर महिला का शव पड़ा था। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। पुलिस ने उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना गोविंद नगर थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश से कानपुर दर्दनाक घटना हो गई। जब बैंक ऑफ़ बड़ौदा से रिटायर्ड सुरेश कुमार सेठी निवासी आशियाना लखनऊ की पत्नी स्मिता (59) में कानपुर में छत से कूद कर अपनी जान दे दी। जो बीते 30 अगस्त को गोविंद नगर की रहने वाली बीमार मां कैलाश रानी अरोड़ा देखने के लिए आई थी। घटना के समय स्मिता की बहन और भाभी बाजार गई हुई थी।
परिजनों ने बताया कि स्मिता ने ही प्रयाग में रहने वाली अपनी छोटी बहन को भी कानपुर बुलाया था। जो बीमार मां डिंपल को देखने के लिए भी कानपुर आ गई। जबकि मृतका का भाई मनोज अरोड़ा सुबह ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दुकान चले गए। घटना की जानकारी मिलने पर मनोज भी घर पहुंच गए। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो दर्दनाक सीन सामने आया।
सीसीटीवी फुटेज में स्मिता छत से गिरते हुए दिखाई पड़ रही है। जो करीब 20 सेकंड तक सड़क पर तड़पती रही। उसके बाद सांस थम गई। इस दौरान सड़क पर लोगों को आते जाते हुए देखा गया। गोविंद नगर इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह के अनुसार शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के भाई ने सूचना दी है कि स्मिता की छत से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।