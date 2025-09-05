Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

सीसीटीवी फुटेज से सनसनीखेज खुलासा: छत से गिरते हुए दिखाई पड़ी महिला

Sensational revelation from CCTV footage कानपुर में रिटायर्ड बैंक करने की पत्नी ने दो मंजिला छत से कूद कर अपनी जान दे दी। घटना के समय वह लखनऊ अपने मायके कानपुर आई थी। छत से गिरने के बाद मृतका करीब 20 सेकंड तक तड़पती रही।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 05, 2025

मृतका की फाइल फोटो (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)

Sensational revelation from CCTV footage कानपुर में रिटायर्ड बैंक कर्मी की पत्नी ने छत से कूद कर जान दे दी। घटना के समय मृतक की बहन और भाभी बाजार गई थी। भाई भी दुकान चला गया था। घर में मां के साथ थी। घटना की जानकारी परिवार वालों को उस समय हुई। जब बहन और भाभी बाजार से लौटकर वापस आए तो उन्होंने घर के सामने भीड़ देख। वहीं पर महिला का शव पड़ा था। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। पुलिस ने उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना गोविंद नगर थाना क्षेत्र की है।‌

बीमार मां को देखने आई थी

उत्तर प्रदेश से कानपुर दर्दनाक घटना हो गई। जब बैंक ऑफ़ बड़ौदा से रिटायर्ड सुरेश कुमार सेठी निवासी आशियाना लखनऊ की पत्नी स्मिता (59) में कानपुर में छत से कूद कर अपनी जान दे दी। जो बीते 30 अगस्त को गोविंद नगर की रहने वाली बीमार मां कैलाश रानी अरोड़ा देखने के लिए आई थी। घटना के समय स्मिता की बहन और भाभी बाजार गई हुई थी।

ये भी पढ़ें

जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी की घोषणा: नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय बंद, देख आदेश…
बुलंदशहर
बुलंदशहर डीएम (फोटो सोर्स- 'X' DMBulandshahar)

प्रयागराज से अपनी बहन को भी बुलाया

परिजनों ने बताया कि स्मिता ने ही प्रयाग में रहने वाली अपनी छोटी बहन को भी कानपुर बुलाया था। जो बीमार मां डिंपल को देखने के लिए भी कानपुर आ गई। जबकि मृतका का भाई मनोज अरोड़ा सुबह ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दुकान चले गए। घटना की जानकारी मिलने पर मनोज भी घर पहुंच गए। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो दर्दनाक सीन सामने आया।

20 सेकंड में थम गई सांसे

सीसीटीवी फुटेज में स्मिता छत से गिरते हुए दिखाई पड़ रही है। जो करीब 20 सेकंड तक सड़क पर तड़पती रही। उसके बाद सांस थम गई। इस दौरान सड़क पर लोगों को आते जाते हुए देखा गया। गोविंद नगर इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह के अनुसार शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के भाई ने सूचना दी है कि स्मिता की छत से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।‌

ये भी पढ़ें

दोस्त की बहन के साथ प्रेम करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी, टुकड़े-टुकड़े कर गंगा में फेंका, तीन गिरफ्तार
कानपुर
हत्या कर शव को गंगा में फेंका (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2025 11:19 am

Published on:

05 Sept 2025 11:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / सीसीटीवी फुटेज से सनसनीखेज खुलासा: छत से गिरते हुए दिखाई पड़ी महिला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट