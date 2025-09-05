सीसीटीवी फुटेज से सनसनीखेज खुलासा: छत से गिरते हुए दिखाई पड़ी महिला

Sensational revelation from CCTV footage कानपुर में रिटायर्ड बैंक कर्मी की पत्नी ने छत से कूद कर जान दे दी। घटना के समय मृतक की बहन और भाभी बाजार गई थी। भाई भी दुकान चला गया था। घर में मां के साथ थी। घटना की जानकारी परिवार वालों को उस समय हुई। जब बहन और भाभी बाजार से लौटकर वापस आए तो उन्होंने घर के सामने भीड़ देख। वहीं पर महिला का शव पड़ा था। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। पुलिस ने उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना गोविंद नगर थाना क्षेत्र की है।‌