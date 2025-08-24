Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

एसीपी में सिपाही को ग्राहक बनाकर भेजा, सौदा तय होने के बाद पुलिस ने मारा छापा, 16 गिरफ्तार

Sex racket exposed in Kanpur कानपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया है। जिसमें दो होटल मैनेजर और युवतियों के सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 24, 2025

सेक्स रैकेट का खुलासा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
फोटो सोर्स- पत्रिका)

Sex racket exposed in Kanpur कानपुर में बीती रात सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया है। पुलिस ने सात युवती, होटल मैनेजर सहित कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। खुलासा काफी नाटकीय तरीके से किया गया। एसीपी ने एक सिपाही को ग्राहक बनाकर भेजा था। होटल मैनेजर से सौदा तय होने के बाद पुलिस ने छापा मारा। मामला रेल बाजार थाना क्षेत्र का है।

राजेंद्र पैलेस पर चल रहा था सेक्स रैकेट

उत्तर प्रदेश से कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत डिलाइट टॉकीज के निकट की है। यहां पर राजेंद्र पैलेस के नाम से एक होटल संचालित है। जिसके खिलाफ पुलिस में शिकायतें आ रही थी। पुलिस को जानकारी मिली कि यहां सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एसीपी आकांक्षा पांडे ने एक सिपाही को ग्राहक बनाकर होटल में भेजा। योजना के अनुसार सिपाही ने होटल में नजर से बातचीत की। होटल में रात के लिए लोकेश बाजपेई और दिन के लिए हर्ष गुप्ता मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लड़की उपलब्ध है। इस दौरान पैसे को लेकर के भी बातचीत हुई।

ये भी पढ़ें

जिला मजिस्ट्रेट की अंशु गुप्ता पर बड़ी कार्रवाई, अब जिले में नहीं दिखाई पड़ेगा
उन्नाव
अंशु गुप्ता के घर के सामने पीटी गई डुग्गी (फोटो सोर्स- Unnao police social media वीडियो ग्रैब)

सिपाही का इशारा मिलते पुलिस ने मारा छापा

सब कुछ पक्का होने के बाद सिपाही ने टीम की ओर इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही पुलिस ने होटल में छापा मार दिया। इस संबंध में एसीपी आकांक्षा पांडे ने बताया कि मौके से होटल मैनेजर हर्ष गुप्ता, लोकेश बाजपेई को गिरफ्तार किया गया है इसके साथ ही चार लड़कियां और 10 लड़के भी पकड़े गए हैं। जिनसे पूछताछ की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर लड़कियों ने बताया कि उन्हें पैसे का ललाच देकर यहां लाया गया था।

ये भी पढ़ें

एक वायरल वीडियो क्लिप के कारण एसडीएम सदर को पद से हटाया गया, जांच एडीएम को दी गई
औरैया
डीएम का आदेश और जानकारी देते एडीएम (फोटो सोर्स- 'X' औरैया वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Aug 2025 02:09 pm

Published on:

24 Aug 2025 02:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / एसीपी में सिपाही को ग्राहक बनाकर भेजा, सौदा तय होने के बाद पुलिस ने मारा छापा, 16 गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.