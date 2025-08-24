एसीपी में सिपाही को ग्राहक बनाकर भेजा, सौदा तय होने के बाद पुलिस ने मारा छापा, 16 गिरफ्तार

Sex racket exposed in Kanpur कानपुर में बीती रात सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया है। पुलिस ने सात युवती, होटल मैनेजर सहित कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। खुलासा काफी नाटकीय तरीके से किया गया। एसीपी ने एक सिपाही को ग्राहक बनाकर भेजा था। होटल मैनेजर से सौदा तय होने के बाद पुलिस ने छापा मारा। मामला रेल बाजार थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश से कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत डिलाइट टॉकीज के निकट की है। यहां पर राजेंद्र पैलेस के नाम से एक होटल संचालित है। जिसके खिलाफ पुलिस में शिकायतें आ रही थी। पुलिस को जानकारी मिली कि यहां सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एसीपी आकांक्षा पांडे ने एक सिपाही को ग्राहक बनाकर होटल में भेजा। योजना के अनुसार सिपाही ने होटल में नजर से बातचीत की। होटल में रात के लिए लोकेश बाजपेई और दिन के लिए हर्ष गुप्ता मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लड़की उपलब्ध है। इस दौरान पैसे को लेकर के भी बातचीत हुई।
सब कुछ पक्का होने के बाद सिपाही ने टीम की ओर इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही पुलिस ने होटल में छापा मार दिया। इस संबंध में एसीपी आकांक्षा पांडे ने बताया कि मौके से होटल मैनेजर हर्ष गुप्ता, लोकेश बाजपेई को गिरफ्तार किया गया है इसके साथ ही चार लड़कियां और 10 लड़के भी पकड़े गए हैं। जिनसे पूछताछ की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर लड़कियों ने बताया कि उन्हें पैसे का ललाच देकर यहां लाया गया था।