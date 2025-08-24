एसीपी में सिपाही को ग्राहक बनाकर भेजा, सौदा तय होने के बाद पुलिस ने मारा छापा, 16 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश से कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत डिलाइट टॉकीज के निकट की है। यहां पर राजेंद्र पैलेस के नाम से एक होटल संचालित है। जिसके खिलाफ पुलिस में शिकायतें आ रही थी। पुलिस को जानकारी मिली कि यहां सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एसीपी आकांक्षा पांडे ने एक सिपाही को ग्राहक बनाकर होटल में भेजा। योजना के अनुसार सिपाही ने होटल में नजर से बातचीत की। होटल में रात के लिए लोकेश बाजपेई और दिन के लिए हर्ष गुप्ता मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लड़की उपलब्ध है। इस दौरान पैसे को लेकर के भी बातचीत हुई।