दरोगा और सिपाहियों ने थाना प्रभारी पर लगाया वसूली का आरोप, पुलिस कमिश्नर ने बैठाई जांच

SI and constables accused SHO of extortion, Police Commissioner ordered an inquiry कानपुर में थाना प्रभारी पर दरोगा और पुलिसकर्मियों से वसूली करने का आरोप लगा है‌। यह शिकायत दरोगा और सिपाहियों ने पुलिस कमिश्नर से की है। जिसकी जांच एडीसीपी पश्चिम को दी गई है।

कानपुर•Apr 05, 2025 / 01:07 pm• Narendra Awasthi

SI and constables accused SHO of extortion, Police Commissioner ordered an inquiry कानपुर में दरोगा और सिपाहियों ने थाना प्रभारी पर वसूली का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से की गई है। थाना प्रभारी पर आरोप है कि चाहे जैसे भी हो वसूली करके हमें पैसे दीजिए नहीं तो सब से शिकायत करके कार्रवाई करा देंगे। शिकायती पत्र में थाना प्रभारी को हटाए जाने की मांग की है। इसके पहले भी थाना प्रभारी पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। पुलिस कमिश्नर अपने मामले की जांच एडीसीपी पश्चिम को दी है। यह शिकायत बीते 18 मार्च को की गई थी। पुलिस कमिश्नर ने 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा था। लेकिन विभागीय जांच में देरी हो रही है। मामला ककवन थाना का है।