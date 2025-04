बंगाल की खाड़ी का नया सिस्टम: आंधी तूफान, मूसलाधार बारिश का तांडव, इन क्षेत्रों में बरसेगी आफत

New system of Bay of Bengal, Heavy rains with thunderstorms in these areas आईएमडी ने मौसम के तम लोगों को लेकर अलर्ट जारी किया। जिसके अनुसार अप्रैल महीने में आंधी-तूफान आने की संभावना है। बारिश का एक झोंका आफत के रूप में खड़ी फसलों पर गिरेगी।

कानपुर•Apr 05, 2025 / 06:27 am• Narendra Awasthi

New system of Bay of Bengal, Heavy rains with thunderstorms in these areas आईएमडी मौसम विभाग ने मौसम में परिवर्तन को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आगामी 8 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है।‌ जिसके कारण मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आ सकता है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम मौसम में परिवर्तन लाएगा। अंडमान और दक्षिण में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र भी बन रहा है। कानपुर मंडल में आगामी 5 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। धूल भरी आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में इस हफ्ते अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार कर जाएगा और न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री से ज्यादा पहुंचने की संभावना है।