तू मूर्ति चोर-तू टोटी चोर, सपा विधायक-भाजपा पार्षद आमने-सामने, मूर्ति स्थापना के लिए हंगामा

Kanpur Murti chor-Toti chor slogans कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा को लेकर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई और भाजपा पार्षद भिड़ गए। दोनों पक्षों के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। सपा विधायक के समर्थकों ने मूर्ति चोर का नारा दिया तो बीजेपी समर्थकों ने टोटी चोर का नारा दिया। विवाद गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा को लेकर था। जिनकी मूर्ति मेट्रो निर्माण के दौरान 2021 में हटवाई गई थी। अब की मेट्रो का काम खत्म हो गया है तो मूर्ति स्थापित करने को लेकर सपा और भाजपा आमने-सामने हो गई। मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान एक मंदिर भी हटाया गया था। जिसका भी निर्माण हो रहा है। बीजेपी-सपा कार्यकर्ताओं के बीच तनाव खबर मिलते ही मौके पर एडीसीपी मय फोर्स के साथ पहुंच गई।