तू मूर्ति चोर-तू टोटी चोर, सपा विधायक-भाजपा पार्षद आमने-सामने, मूर्ति स्थापना के लिए हंगामा

कानपुर
Kanpur Murti chor-Toti chor slogans कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा को लेकर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई और भाजपा पार्षद भिड़ गए। दोनों पक्षों के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। सपा विधायक के समर्थकों ने मूर्ति चोर का नारा दिया तो बीजेपी समर्थकों ने टोटी चोर का नारा दिया। विवाद गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा को लेकर था। जिनकी मूर्ति मेट्रो निर्माण के दौरान 2021 में हटवाई गई थी। अब की मेट्रो का काम खत्म हो गया है तो मूर्ति स्थापित करने को लेकर सपा और भाजपा आमने-सामने हो गई। मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान एक मंदिर भी हटाया गया था। जिसका भी निर्माण हो रहा है। बीजेपी-सपा कार्यकर्ताओं के बीच तनाव खबर मिलते ही मौके पर एडीसीपी मय फोर्स के साथ पहुंच गई।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में धीरे-धीरे चुनावी माहौल बनता जा रहा है। सपा विधायक अमिताभ बाजपेई गणेश शंकर विद्यार्थी की मूर्ति के लिए नयागंज मेट्रो स्टेशन अपने समर्थन के साथ पहुंच गए। गणेश शंकर विद्यार्थी चौक नरोना चौराहे पर गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा लगी थी। उन्होंने वह पूछा कि मेट्रो चालू होने के बाद दोबारा प्रतिमा क्यों नहीं लगाई गई? यह प्रतिमा नगर निगम या जिला प्रशासन किसके पास है? इसी के साथ प्रदर्शन करने लगे।
इसी बीच भाजपा पार्षद विकास जयसवाल अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और बताया कि गणेश शंकर विद्यार्थी की मूर्ति उनके पास है। जब मंदिर बन जाएगा तो फिर मूर्ति भी रखवा दी जाएगी। अभी तक अमिताभ बाजपेई को मंदिर की याद आई नहीं आई। फर्जी टाइम पास कर रहे हैं। इतने पर सपा की तरफ से मूर्ति चोर का नारा लगने लगा। इस पर भाजपा समर्थकों में टोटी चोर का नारा दे दिया।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमिताभ बाजपेई ने कहा कि की नयागंज मेट्रो स्टेशन से नयागंज डेढ़ किलोमीटर दूर है। वास्तव में नयागंज मेट्रो, मॉल रोड पर स्थित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गली का गुंडा आकर उन्हें धमकाएगा तो क्या डर जाएंगे? क्या आर्य नगर विधानसभा का विधायक बन जाएगा? उन्होंने कहा कि हमें पत्तियों से नहीं कमल फूल से लड़ना है। गणेश शंकर विद्यार्थी चौराहा को बेच दिया गया है। 4 साल पहले हटाई गई मूर्ति अब तक क्यों नहीं लगाई गई? उन्होंने मूर्ति चौराहे पर ही स्थापित करने की मांग की।
बीजेपी पार्षद विकास जायसवाल ने बताया कि 4 साल बाद अमिताभ बाजपेई को मूर्ति की याद आई है। ना कोई पत्र, ना कोई ज्ञापन दिया गया। सरकार के विकास कार्यों को देखकर लोगों को गुमराह करने और प्रदर्शन करने चले आए। गणेश शंकर चौक पर मूर्ति लगी थी। इसकी जानकारी सांसद, डीएम सभी को दी गई। यहीं पर एक मंदिर भी बना हुआ था। जिसको भी बनवाया जा रहा है मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा को उनके हवाले कर दिया गया था। मंदिर निर्माण कार्य होते हुए मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी।
बात आगे बढ़ी तो मंदिर और मस्जिद तक आ गई। बोले मंदिर की याद नहीं आती है क्योंकि इससे मौलाना नाराज हो जाएंगे। सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के गुंडा कहने पर उन्होंने कहा कि विधायक हमें गुंडा कह रहे हैं। जबकि उनकी पार्टी के लोगों पर ही कितने मुकदमे दर्ज हैं। उनके चाचा जो अभी जेल से बाहर आए हैं। योगी सरकार ना गलत करती है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर एटीपी अंजलि विश्वकर्मा थाने की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई। उन्होंने किसी प्रकार मामला शांत कराया।
कानपुर
उत्तर प्रदेश
