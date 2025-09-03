आकाशीय बिजली गिरने से बेटे की मौत, सदमे में पिता ने भी तोड़ा दम, मचा कोहराम

उत्तर प्रदेश के कानपुर के चौबेपुर के इंदलपुर जुगराज निवासी 42 वर्षीय ओम प्रकाश उर्फ मझिले कठेरिया अपने 12 वर्षीय बेटे अंश के साथ बाइक से खेत जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई और बादल गरजने लगे। इसी बीच आकाशीय बिजली भी गिर पड़ी। जिसकी चपेट में ओमप्रकाश और अंश आ गए। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीण दोनों को घर लेकर आए। जहां अंश की गंभीर हालत को देखकर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने अंश को मृत घोषित कर दिया। अंश की मौत की खबर सुनते ही पिता ओमप्रकाश सदमे में आ गए और उनकी भी मौत हो गई। दो-दो मौतों से घर में कोहराम मच गया।