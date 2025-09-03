Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

आकाशीय बिजली गिरने से बेटे की मौत, सदमे में पिता ने भी तोड़ा दम, मचा कोहराम

कानपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 12 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। बेटे की मौत से सदमे में आए पिता ने भी दम तोड़ दिया। एसडीएम और स्थानीय थाना पुलिस मौके का निरीक्षण किया।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 03, 2025

घटना के बाद घर में छाया मातम (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर चौबेपुर वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' कानपुर चौबेपुर वीडियो ग्रैब)


कानपुर में बाइक से खेत जा रहे पिता-पुत्र आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की खबर सुनते ही पीटा सदमे में आ गए और उनकी भी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। एसडीएम ने परिवार के सदस्यों से बातचीत की और आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया। घटना चौबेपुर की है।

बाइक से पिता-पुत्र खेत जा रहे थे

उत्तर प्रदेश के कानपुर के चौबेपुर के इंदलपुर जुगराज निवासी 42 वर्षीय ओम प्रकाश उर्फ मझिले कठेरिया अपने 12 वर्षीय बेटे अंश के साथ बाइक से खेत जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई और बादल गरजने लगे। इसी बीच आकाशीय बिजली भी गिर पड़ी। जिसकी चपेट में ओमप्रकाश और अंश आ गए। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीण दोनों को घर लेकर आए। जहां अंश की गंभीर हालत को देखकर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने अंश को मृत घोषित कर दिया। अंश की मौत की खबर सुनते ही पिता ओमप्रकाश सदमे में आ गए और उनकी भी मौत हो गई। दो-दो मौतों से घर में कोहराम मच गया।

अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत की

जानकारी मिलते ही उप जिलाधिकारी बिल्हौर संजीव दीक्षित पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंच गए। जहां उन्होंने शोक-संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत परिवार को आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Updated on:

03 Sept 2025 11:53 am

Published on:

03 Sept 2025 11:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / आकाशीय बिजली गिरने से बेटे की मौत, सदमे में पिता ने भी तोड़ा दम, मचा कोहराम

