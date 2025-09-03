आकाशीय बिजली गिरने से बेटे की मौत, सदमे में पिता ने भी तोड़ा दम, मचा कोहराम

कानपुर में बाइक से खेत जा रहे पिता-पुत्र आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की खबर सुनते ही पीटा सदमे में आ गए और उनकी भी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। एसडीएम ने परिवार के सदस्यों से बातचीत की और आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया। घटना चौबेपुर की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के चौबेपुर के इंदलपुर जुगराज निवासी 42 वर्षीय ओम प्रकाश उर्फ मझिले कठेरिया अपने 12 वर्षीय बेटे अंश के साथ बाइक से खेत जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई और बादल गरजने लगे। इसी बीच आकाशीय बिजली भी गिर पड़ी। जिसकी चपेट में ओमप्रकाश और अंश आ गए। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीण दोनों को घर लेकर आए। जहां अंश की गंभीर हालत को देखकर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने अंश को मृत घोषित कर दिया। अंश की मौत की खबर सुनते ही पिता ओमप्रकाश सदमे में आ गए और उनकी भी मौत हो गई। दो-दो मौतों से घर में कोहराम मच गया।
जानकारी मिलते ही उप जिलाधिकारी बिल्हौर संजीव दीक्षित पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंच गए। जहां उन्होंने शोक-संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत परिवार को आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।