कानपुर

संपत्ति का लालच: ससुर और पत्नी की हत्या के लिए दिया सुपारी, दामाद सहित तीन गिरफ्तार

Kanpur murder कानपुर में जे.के. कैंसर हॉस्पिटल परिसर में हुई हत्या की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। दोनों औरैया के रहने वाले हैं। 5 लाख रुपए में हत्या की सुपारी ली थी।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 28, 2025

पुलिस की गिरफ्ता में सुपारी किलर (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर

Kanpur murder कानपुर में दामाद ने संपत्ति की लालच में अपने ससुर की हत्या करवा दी और पत्नी की हत्या के लिए भी सुपारी किलर से कांटेक्ट किया। इसके पहले की पत्नी को मरवाने में सफल रहता। पुलिस ने दो सुपारी के लड़कों गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले मृतक के दामाद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल ने बताया कि सुपारी किलर औरैया जिले के रहने वाले हैं। सीसीटीवी फुटेज और संविधान के माध्यम से हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की है।

19 अक्टूबर को हुई थी हत्या

उत्तर प्रदेश के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जेके कैंसर अस्पताल परिसर में 19 अक्टूबर को राजकुमार की चाकू गोंदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में स्वरूप नगर थाना में विशाल पुत्र राजकुमार निवासी बहादुरपुर थाना सहार औरैया ने मुकदमा दर्ज कराया था। पहले राजकुमार के गुमशुदगी की दर्ज कराई गई थी। बाद में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया।

त्रिनेत्र कैमरे और सर्विलांस के माध्यम से हुआ खुलासा

घटना के खुलासा के लिए टीम का गठन किया गया था। ‌जिसमें थाना स्वरूप नगर प्रभारी निरीक्षक, सर्विलांश, स्वाट टीम और ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से लगाए गए कैमरे की मदद ली गई। जिसके माध्यम से घटना का खुलासा किया गया। स्वरूप नगर थाना पुलिस ने बीते 21 अक्टूबर को मोहित सिंह तोमर पुत्र नारायण सिंह तोमर निवासी रतनपुर बंथरा थाना बिधूना को गिरफ्तार किया गया था।

5 लाख की सुपारी देकर करवाई हत्या

पूछताछ के दौरान मोहित सिंह ने बताया कि संपत्ति के लालच में अपने ससुर राजकुमार की हत्या उसी ने करवाई है और पत्नी की हत्या की भी सुपारी दी है।‌ पूछताछ में सुपारी किलर का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया।‌ स्वरूप नगर थाना पुलिस ने रिषभ उर्फ बाबू सिंह पुत्र कुशल पाल सिंह निवासी बंथरा जिला औरैया, कन्हैया कुमार पुत्र इंद्र कुमार निवासी बंथरा थाना बिधूना औरैया को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी जीटी रोड हैलट नहरिया के पास से हुई है।

क्या कहते हैं पुलिस उपायुक्त सेंट्रल?

पुलिस उपायुक्त सेंट्रल ने बताया कि बीते 17 अक्टूबर को हुई हत्या में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में जानकारी हुई कि आरोपी मृतक का सगा दामाद था। जो अपनी शादी से खुश नहीं था। स्वरूप नगर थाना पुलिस ने ऋषभ और कन्हैया निवासी औरैया को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।‌ दोनों अभियुक्तों को अदालत के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है।

संबंधित विषय:

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 11:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / संपत्ति का लालच: ससुर और पत्नी की हत्या के लिए दिया सुपारी, दामाद सहित तीन गिरफ्तार

