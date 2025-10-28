संपत्ति का लालच: ससुर और पत्नी की हत्या के लिए दिया सुपारी, दामाद सहित तीन गिरफ्तार

Kanpur murder कानपुर में दामाद ने संपत्ति की लालच में अपने ससुर की हत्या करवा दी और पत्नी की हत्या के लिए भी सुपारी किलर से कांटेक्ट किया। इसके पहले की पत्नी को मरवाने में सफल रहता। पुलिस ने दो सुपारी के लड़कों गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले मृतक के दामाद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल ने बताया कि सुपारी किलर औरैया जिले के रहने वाले हैं। सीसीटीवी फुटेज और संविधान के माध्यम से हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की है।