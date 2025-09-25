उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा को उम्रकैद: पत्नी की हत्या के मामले में 10 साल बाद आया निर्णय

एडीजीसी प्रदीप बाजपेई ने बताया कि 18 मई 2015 की रात 8 बजे तक ईशा सिंह कि उसकी मां के साथ बातचीत होती रही है। इसके बाद ईशा का फोन बंद हो गया और संपर्क नहीं हो पाया। दिन में भी ईशा के विषय में जानकारी नहीं मिली। उन्होंने काका देव थाना में तहरीर देखना मामले की जानकारी दी और मुकदमा दर्ज कराया। सर्बिलांश और पुलिस की जांच के बाद कौशांबी जिले के महेवा पुल से ईशा का धड़ बरामद किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में दरोगा ज्ञानेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।