आत्महत्या: मकान मालकिन से मजाक करना युवक को पड़ा भारी, पिटाई से क्षुब्ध युवक फांसी पर झूला

मृतक भाई सर्वेश ने बताया कि धरम सिंह का हंसी मजाक करना मकान मालिक के घर वालों को बुरी लग गई। इसी दौरान मकान मालिक मनोज गुस्से में घर से बाहर निकाला और प्लास्टिक पाइप से धरम की पिटाई शुरू कर दी। किसी प्रकार वह बीच बचाव करके धरम को कमरे में ले आया। इसी दौरान मनोज और उसका बड़ा भाई लालू कमरे के अंदर घुस आया। धरम के बालों को पकड़कर बरामदे में ले गया। सर को जमीन में पटक कर लाठी-डंडों से जमकर पिटाई की। इस दौरान वह हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा। तब जाकर उन्होंने भाई को छोड़ा। जिसका वीडियो भी लोगों ने बना लिया था।