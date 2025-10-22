आत्महत्या: मकान मालकिन से मजाक करना युवक को पड़ा भारी, पिटाई से क्षुब्ध युवक फांसी पर झूला

फोटो सोर्स- पत्रिका
Kanpur Suicide कानपुर में मकान मालिक की मां से मजाक करना युवक को भारी पड़ गया। जब उसकी प्लास्टिक के पाइप से जमकर पिटाई कर दी गई। भाई किसी प्रकार छुड़ाकर युवक को घर ले गया। अंदर भी मकान मालिक और उसका बेटा पहुंच गया और जहां बाल पकड़ कर फिर बाहर खींच लिया। लात घूसों से जमकर पिटाई की कर दी। घरवालों ने किसी तरह युवक को मकान मालिक और उसके बेटों के चंगुल से छुड़ाया। इधर युवक कमरे में गया और फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। घटना कल्याण पुर थाना क्षेत्र का है
उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर स्थित निवासी धरम सिंह (28) लालू कटिहार के मकान में किराए पर रहता था। साथ में मां गुड्डी, भाई रितेश और सर्वेश और बहन प्रिया रहती हैं। बीते मंगलवार को धरम घर के बाहर मकान मालिक की मां और मौके पर मौजूद लोगों से हंसी मजाक कर रहा था।
मृतक भाई सर्वेश ने बताया कि धरम सिंह का हंसी मजाक करना मकान मालिक के घर वालों को बुरी लग गई। इसी दौरान मकान मालिक मनोज गुस्से में घर से बाहर निकाला और प्लास्टिक पाइप से धरम की पिटाई शुरू कर दी। किसी प्रकार वह बीच बचाव करके धरम को कमरे में ले आया। इसी दौरान मनोज और उसका बड़ा भाई लालू कमरे के अंदर घुस आया। धरम के बालों को पकड़कर बरामदे में ले गया। सर को जमीन में पटक कर लाठी-डंडों से जमकर पिटाई की। इस दौरान वह हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा। तब जाकर उन्होंने भाई को छोड़ा। जिसका वीडियो भी लोगों ने बना लिया था।
थोड़ी देर बाद धरम कमरे के अंदर यह कहते हुए चला गया कि अब वह नहीं बचेगा। कमरे के अंदर जाकर उसने दुपट्टे का फंदा बनाकर लटक गया। हम लोग बाहर दरवाजा पीटते रहे। लेकिन धरम नहीं माना। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे कल्याणपुर थाना पुलिस पहुंच गई। इंस्पेक्टर अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग