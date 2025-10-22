Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

आत्महत्या: मकान मालकिन से मजाक करना युवक को पड़ा भारी, पिटाई से क्षुब्ध युवक फांसी पर झूला

Kanpur Suicide कानपुर में युवक को मकान मालिक की मां से हंसी मजाक करना भारी पड़ गया। जब उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। बाल पकड़कर घसीटा गया। जिससे क्षुब्ध युवक कमरे में जाकर खौफनाक कदम उठा दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

2 min read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 22, 2025

कानपुर में आत्महत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Kanpur Suicide कानपुर में मकान मालिक की मां से मजाक करना युवक को भारी पड़ गया। जब उसकी प्लास्टिक के पाइप से जमकर पिटाई कर दी गई। भाई किसी प्रकार छुड़ाकर युवक को घर ले गया। अंदर भी मकान मालिक और उसका बेटा पहुंच गया और जहां बाल पकड़ कर फिर बाहर खींच लिया। लात घूसों से जमकर पिटाई की कर दी। घरवालों ने किसी तरह युवक को मकान मालिक और उसके बेटों के चंगुल से छुड़ाया। इधर युवक कमरे में गया और फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। घटना कल्याण पुर थाना क्षेत्र का है

बाल पकड़ कमरे से बाहर घसीटा, की पिटाई

उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर स्थित निवासी धरम सिंह (28) लालू कटिहार के मकान में किराए पर रहता था। साथ में मां गुड्डी, भाई रितेश और सर्वेश और बहन प्रिया रहती हैं।‌ बीते मंगलवार को धरम घर के बाहर मकान मालिक की मां और मौके पर मौजूद लोगों से हंसी मजाक कर रहा था।

हंसी मजाक करना बुरा लगा

मृतक भाई सर्वेश ने बताया कि धरम सिंह का हंसी मजाक करना मकान मालिक के घर वालों को बुरी लग गई। इसी दौरान मकान मालिक मनोज गुस्से में घर से बाहर निकाला और प्लास्टिक पाइप से धरम की पिटाई शुरू कर दी। किसी प्रकार वह बीच बचाव करके धरम को कमरे में ले आया। इसी दौरान मनोज और उसका बड़ा भाई लालू कमरे के अंदर घुस आया। धरम के बालों को पकड़कर बरामदे में ले गया। सर को जमीन में पटक कर लाठी-डंडों से जमकर पिटाई की। इस दौरान वह हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा। तब जाकर उन्होंने भाई को छोड़ा। जिसका वीडियो भी लोगों ने बना लिया था।

क्या कहती है कल्याणपुर पुलिस?

थोड़ी देर बाद धरम कमरे के अंदर यह कहते हुए चला गया कि अब वह नहीं बचेगा। कमरे के अंदर जाकर उसने दुपट्टे का फंदा बनाकर लटक गया।‌ हम लोग बाहर दरवाजा पीटते रहे। लेकिन धरम नहीं माना। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे कल्याणपुर थाना पुलिस पहुंच गई। इंस्पेक्टर अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 06:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / आत्महत्या: मकान मालकिन से मजाक करना युवक को पड़ा भारी, पिटाई से क्षुब्ध युवक फांसी पर झूला

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नाव में बैठकर सिंघाड़ा तोड़ने गए चार बच्चे डूबे, मचा कोहराम

कानपुर

UP rain: अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहा मौसमी सिस्टम, 28, 29 और 30 अक्टूबर को बारिश

महीने के अंत में बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
कानपुर

थाना प्रभारी के बिगड़े बोल: महिला पुलिसकर्मी को कहा- तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती; रिलीविंग के लिए कटवाए चक्कर

station in charge cut off rounds of relieving female constable
कानपुर

किसान की अस्पताल परिसर में चाकू से गोद कर नृशंस हत्या, 300 सीसीटीवी फुटेज दिखाई पड़ा आरोपी

यूपी न्यूज

अहमदाबाद से दरभंगा जा रही फेस्टिवल स्पेशल हमसफर के इंजन में पथराव, शीशा टूटा, मुकदमा दर्ज

पथराव से टूटा इलेक्ट्रिक इंजन का शीशा (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.