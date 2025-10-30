कानपुर‌ में तीन नाबालिग सहेलियों के गायब होने से मचा हड़कंप, अंतिम लोकेशन लखनऊ मिली

Kanpur News कानपुर में तीन नाबालिग लड़कियों के गायब होने की खबर से हड़कंप मच गया। इस संबंध में परिजनों ने थाने में सूचना देकर घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि टीचर से मिली जानकारी के आधार पर सीसीटीवी फुटेज देखा गया है। कानपुर में ये लड़कियां ट्रेन में बैठते हुए दिखाई पड़ी हैं। जिनकी अंतिम लोकेशन लखनऊ मिली है। लखनऊ रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा रहा है। जल्द ही नाबालिग लड़कियों को बरामद कर लिया जाएगा। मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र का है।‌