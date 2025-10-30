कानपुर‌ में तीन नाबालिग सहेलियों के गायब होने से मचा हड़कंप, अंतिम लोकेशन लखनऊ मिली

फोटो सोर्स- पत्रिका
Kanpur News कानपुर में तीन नाबालिग लड़कियों के गायब होने की खबर से हड़कंप मच गया। इस संबंध में परिजनों ने थाने में सूचना देकर घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि टीचर से मिली जानकारी के आधार पर सीसीटीवी फुटेज देखा गया है। कानपुर में ये लड़कियां ट्रेन में बैठते हुए दिखाई पड़ी हैं। जिनकी अंतिम लोकेशन लखनऊ मिली है। लखनऊ रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा रहा है। जल्द ही नाबालिग लड़कियों को बरामद कर लिया जाएगा। मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले की रहने वाली तीन नाबालिग सहेलियों के गायब होने से हड़कंप मच गया। तीनों नाबालिग लड़कियां स्कूल पढ़ने के लिए निकली थी। लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। एक किशोरी की मां ने बताया कि उन्हें फोन पर जानकारी मिली कि तीनों लड़कियां ऑटो में बैठकर कहीं जा रही हैं। इस पर बेटे को स्कूल भेजकर पता किया। जानकारी हुई कि लड़कियां स्कूल नहीं पहुंची है। पुलिस को जानकारी दी गई।
पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि डायल 112 पर जानकारी मिली कि पंडित सूर्य नारायण स्कूल जूही डिपो पढ़ने के लिए तीन नाबालिक किशोरियां नहीं पहुंची है। तीनों ही लड़कियां आपस में सहेली थीं। इस संबंध में टीचर से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि तीनों लड़कियां जम्मू जाने के संबंध में बातचीत कर रही थीं। टीचर से मिली जानकारी के बाद सीसीटीवी फुटेज देखा गया। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को विशेष रूप से देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में ये लड़कियां 8:32 मिनट पर एक ट्रेन में बैठते हुए दिखाई पड़ीं।
दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि नाबालिग लड़कियों की अंतिम लोकेशन लखनऊ मिली है। जांच के लिए टीमों को लखनऊ भेजा गया है। जो सीसीटीवी फुटेज का निरीक्षण कर रही है। आरपीएफ और जीआरपी की भी मदद ली जा रही है। सारी टीम सक्रिय है। जल्द ही लड़कियों को बरामद कर लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग