Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

कानपुर‌ में तीन नाबालिग सहेलियों के गायब होने से मचा हड़कंप, अंतिम लोकेशन लखनऊ मिली

Kanpur News कानपुर में घर से स्कूल के लिए निकली तीन नाबालिग छात्राएं लापता हो गई। पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी गई। तीनों लड़कियां कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर दिखाई पड़ी।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 30, 2025

तीन नाबालिग किशोरियां गायब (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Kanpur News कानपुर में तीन नाबालिग लड़कियों के गायब होने की खबर से हड़कंप मच गया। इस संबंध में परिजनों ने थाने में सूचना देकर घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि टीचर से मिली जानकारी के आधार पर सीसीटीवी फुटेज देखा गया है। कानपुर में ये लड़कियां ट्रेन में बैठते हुए दिखाई पड़ी हैं। जिनकी अंतिम लोकेशन लखनऊ मिली है। लखनऊ रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा रहा है। जल्द ही नाबालिग लड़कियों को बरामद कर लिया जाएगा। मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र का है।‌

घर से स्कूल पढ़ने के लिए निकली थी

उत्तर प्रदेश के कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले की रहने वाली तीन नाबालिग सहेलियों के गायब होने से हड़कंप मच गया। तीनों नाबालिग लड़कियां स्कूल पढ़ने के लिए निकली थी। लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। एक किशोरी की मां ने बताया कि उन्हें फोन पर जानकारी मिली कि तीनों लड़कियां ऑटो में बैठकर कहीं जा रही हैं। इस पर बेटे को स्कूल भेजकर पता किया। जानकारी हुई कि लड़कियां स्कूल नहीं पहुंची है। पुलिस को जानकारी दी गई। ‌

क्या कहते हैं पुलिस उपायुक्त दक्षिण?

पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि डायल 112 पर जानकारी मिली कि पंडित सूर्य नारायण स्कूल जूही डिपो पढ़ने के लिए तीन नाबालिक किशोरियां नहीं पहुंची है। तीनों ही लड़कियां आपस में सहेली थीं। इस संबंध में टीचर से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि तीनों लड़कियां जम्मू जाने के संबंध में बातचीत कर रही थीं। टीचर से मिली जानकारी के बाद सीसीटीवी फुटेज देखा गया। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को विशेष रूप से देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में ये लड़कियां 8:32 मिनट पर एक ट्रेन में बैठते हुए दिखाई पड़ीं।

लास्ट लोकेशन लखनऊ

दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि नाबालिग लड़कियों की अंतिम लोकेशन लखनऊ मिली है। जांच के लिए टीमों को लखनऊ भेजा गया है। जो सीसीटीवी फुटेज का निरीक्षण कर रही है। आरपीएफ और जीआरपी की भी मदद ली जा रही है। सारी टीम सक्रिय है। जल्द ही लड़कियों को बरामद कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 11:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर‌ में तीन नाबालिग सहेलियों के गायब होने से मचा हड़कंप, अंतिम लोकेशन लखनऊ मिली

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौसम तंत्र एक्टिव, बेमौसम बारिश का अलर्ट

कानपुर

एक बार फिर वकीलों ने पुलिस को दौड़ाया; गाली-गलौज करते हुए थप्पड़ों की बारिश

lawyers attacked police officers who arrest accused lawyer kanpur
कानपुर

बीमा पॉलिसी बनी हत्या की वजह, मां ने 25 साल के बेटे को प्रेमी के संग मिलकर मार डाला

कानपुर

यूपी पुलिस के कांस्टेबल को महिला के साथ छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा, बहन के साथ मिल सिखाया सबक

महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाला कांस्टेबल (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
कानपुर

इरफान सोलंकी से मुलाकात पर आजम खान बोले- इनके साथ भी ज्यादती हुई, आ गले लगा लूं तुझे

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.