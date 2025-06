डूब रही बच्ची को बचाने के लिए दो युवकों ने लगा दी गंगा में छलांग, मामा-भांजी सहित तीन की मौत

Three people including uncle and niece drowned in Ganga कानपुर में गंगा दशहरा के दिन दर्दनाक हादसा हो गया श। जब मुंडन संस्कार में शामिल होने गए तीन लोगों की डूब कर मौत हो गई। जिसमें मामा भांजी भी शामिल है। सभी एक दूसरे के रिश्तेदार थे।

कानपुर•Jun 05, 2025 / 01:57 pm• Narendra Awasthi

फोटो सोर्स वीडियो ग्रैब

Three people including uncle and niece drowned in Ganga कानपुर में मुंडन संस्कार में शामिल होने आई बच्ची नहाते समय गंगा में डूबने लगी। यह देख उसके मामा और एक अन्य दोस्त भी गंगा में छलांग लगा दी। देखते-देखते तीनों गंगा में बह गए। यह देख मौके पर कोहराम मच गया। पुलिस और गोताखोरों को घटना की जानकारी दी गई। ग्रामीणों के प्रयास से तीनों को बाहर निकल गया। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गए। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। सहायक पुलिस आयुक्त बिल्हौर ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तीनों को ही मृत घोषित किया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना बिल्हौर थाना क्षेत्र की है।