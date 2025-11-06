Patrika LogoSwitch to English

यूपी बेसिक शिक्षा परिषद की घोषणा: सोमवार 24 नवंबर को विद्यालयों में अवकाश

UP Basic Education Council announces holiday उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित, नियंत्रणाधीन, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 24 नवंबर को अवकाश घोषित किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका में यह जानकारी दी गई है।‌

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 06, 2025

24 नवंबर को स्कूलों में छुट्टी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

UP Basic Education Council announces holiday उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से संचालित विद्यालयों में आगामी 24 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन बेसिक शिक्षा परिषद से नियंत्रित, संचालित विद्यालय, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी अवकाश तालिका में यह जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त दिसंबर महीने में भी एक छुट्टी मिल रही है। 25 दिसंबर को सभी विद्यालय बंद रहेंगे। यह साल की आखिरी छुट्टी है।

गुरु तेग बहादुर को नमन करेगा देश

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 24 नवंबर सोमवार को गुरु तेग बहादुर का शहीद दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी अवकाश तालिका में भी गुरु तेग बहादुर सिंह शहीदी दिवस के अवसर पर 24 नवंबर को अवकाश घोषित किया गया है।

औरंगजेब के आदेश पर चांदनी चौक में दी गई फांसी

गुरु तेग बहादुर सिंह का जीवन परिचय गुरु तेग बहादुर सिंह का शहीदी दिवस प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को मनाया जाता है। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हिंदी की चादर और भारत की ढाल नाम से मशहूर गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के आदेश पर 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक पर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। इसके बाद इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया। ‌

Published on:

06 Nov 2025 08:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / यूपी बेसिक शिक्षा परिषद की घोषणा: सोमवार 24 नवंबर को विद्यालयों में अवकाश

कानपुर

उत्तर प्रदेश

फेसबुक की दोस्ती और फिर महिला के साथ दुष्कर्म, अब मिल रही बच्चे को जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज

कानपुर दुष्कर्म (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

बीजेपी सांसद और पूर्व सांसद के बीच लड़ाई पर अखिलेश यादव का तंज, लिखा- …बस बंटवारे की लड़ाई

अखिलेश यादव ने एक्स किया पोस्ट (फोटो सोर्स- 'X' अखिलेश यादव)
कानपुर

श्रद्धालुओं से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर नाले में गिरी, महिला सहित दो की मौत, 9 घायल

हैलेट में उपचार कराते घायल (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर पुलिस)
कानपुर

'दिशा' की बैठक बीजेपी सांसद और पूर्व सांसद के बीच झड़प, मारपीट की नौबत, एसपी-डीएम ने कराया शांत

दिशा की बैठक में हंगामा का दृश्य (फोटो सोर्स- कानपुर देहात प्रशासन)
कानपुर

अरब सागर का निम्न दबाव और हिमालय पर्वत का पश्चिमी विक्षोभ का टकराव, इन क्षेत्रों में होगी बारिश

मौसम में आएगा परिवर्तन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर
