यूपी बेसिक शिक्षा परिषद की घोषणा: सोमवार 24 नवंबर को विद्यालयों में अवकाश

गुरु तेग बहादुर सिंह का जीवन परिचय गुरु तेग बहादुर सिंह का शहीदी दिवस प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को मनाया जाता है। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हिंदी की चादर और भारत की ढाल नाम से मशहूर गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के आदेश पर 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक पर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। इसके बाद इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया। ‌