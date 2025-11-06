यूपी बेसिक शिक्षा परिषद की घोषणा: सोमवार 24 नवंबर को विद्यालयों में अवकाश

फोटो सोर्स- पत्रिका
UP Basic Education Council announces holiday उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से संचालित विद्यालयों में आगामी 24 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन बेसिक शिक्षा परिषद से नियंत्रित, संचालित विद्यालय, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी अवकाश तालिका में यह जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त दिसंबर महीने में भी एक छुट्टी मिल रही है। 25 दिसंबर को सभी विद्यालय बंद रहेंगे। यह साल की आखिरी छुट्टी है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 24 नवंबर सोमवार को गुरु तेग बहादुर का शहीद दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी अवकाश तालिका में भी गुरु तेग बहादुर सिंह शहीदी दिवस के अवसर पर 24 नवंबर को अवकाश घोषित किया गया है।
गुरु तेग बहादुर सिंह का जीवन परिचय गुरु तेग बहादुर सिंह का शहीदी दिवस प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को मनाया जाता है। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हिंदी की चादर और भारत की ढाल नाम से मशहूर गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के आदेश पर 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक पर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। इसके बाद इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया।
