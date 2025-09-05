IMD latest forecast: टर्फ लाइन सामान्य स्थिति को छोड़कर चली दक्षिण की ओर, मौसम में परिवर्तन

मौसम विभाग ने ट्रफ लाइन को लेकर ताजा जानकारी दी है। जिसके अनुसार अब ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर चली गई है। अगले दो दिनों तक कानपुर मंडल के जिले इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया में आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तेज चमकदार धूप भी निकाल सकती है। रुक रुक कर बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि इस समय एक पश्चिमी भी छोड़ सक्रिय हो रहा है। जिसके साथ दो हवाओं के परिसंचरण बना हुए हैं। इसका असर मौसम पर दिखाई पड़ रहा है।
मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दो दिनों बाद कानपुर मंडल के जिलों में सहित उत्तर भारत में घने बादलों के साथ केवल बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। हिट इंडेक्स बढ़ाने की भी संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार 5 सितंबर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। एक या दो चरणों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी तूफान की भी संभावना बनी रहेगी। 6 सितंबर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बारिश की कोई संभावना नहीं है। तेज खिली धूप भी निकाल सकती है।
7 सितंबर का तापमान 27 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 8 और 9 सितंबर का तापमान 34 से 27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बारिश की कोई संभावना नहीं है। 10 सितंबर का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री लेने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है।