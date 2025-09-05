IMD latest forecast: टर्फ लाइन सामान्य स्थिति को छोड़कर चली दक्षिण की ओर, मौसम में परिवर्तन

मौसम विभाग ने ट्रफ लाइन को लेकर ताजा जानकारी दी है। जिसके अनुसार अब ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर चली गई है। अगले दो दिनों तक कानपुर मंडल के जिले इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया में आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तेज चमकदार धूप भी निकाल सकती है। ‌रुक रुक कर बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि इस समय एक पश्चिमी भी छोड़ सक्रिय हो रहा है। जिसके साथ दो हवाओं के परिसंचरण बना हुए हैं। इसका असर मौसम पर दिखाई पड़ रहा है।