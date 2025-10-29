यूपी पुलिस के कांस्टेबल ने महिला के साथ की छेड़छाड़, मुकदमा दर्ज होने के साथ किया गया निलंबित

UP police कानपुर में एक बार फिर वर्दी को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। बाजार में स्टांप पेपर खरीदने गई महिला के साथ कांस्टेबल ने छेड़खानी की। इस पर महिला ने विरोध किया तो कांस्टेबल ने महिला का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ महिला ने भी हिम्मत नहीं हारी और कांस्टेबल का कॉलर पकड़ लिया। इस दौरान दोनों में ताकत आजमाइश हुई। पीड़िता ने थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। एसीपी स्वरूप नगर ने बताया कि महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कांस्टेबल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।