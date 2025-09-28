Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

UP rain alert: 24 घंटे बाद मौसम में बदलाव, कभी हल्की-फुल्की तो कभी झमाझम आफत की बारिश

UP rain alert मौसम विभाग ने मानसून की बारिश को लेकर अपडेट किया है। जिसके अनुसार 7 अक्टूबर तक रोजाना बारिश होने की संभावना है। कभी जोरदार तो कभी हल्की-फुल्की। इस दौरान तापमान में भी कमी आएगी।

2 min read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Sep 28, 2025

मौसम पूर्वानुमान (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब

UP rain alert मौसम विभाग ने मानसून की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार अगले 4 दिनों तक आसमान में ऊंचे हल्के बादल छाए रहेंगे। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 7 अक्टूबर तक हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। सोमवार से बारिशों का मौसम शुरू हो सकता है। मंगलवार को भी बारिश होगी। यह स्थिति अगले 1 हफ्ते तक बनी रहेगी। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। तेज हवा भी चल सकती है। कानपुर में अगले रविवार तक तापमान 24 से 29 डिग्री टेंपरेचर तक आ सकता है। जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी।

कानपुर में कैसा रहेगा आज रात का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा 29 सितंबर का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। दोपहर के बाद गरज और चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है। रात को भी आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है।

कैसा रहेगा 30 सितंबर का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार का अधिकतम तापमान 31 डिग्री न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परवर्ती हवाएं चलने की संभावना है। दोपहर में छिटपुट गरज के साथ आंधी चलने की संभावना है। झमाझम बारिश भी हो सकती है।

कैसा रहेगा 7 सितंबर तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार 1 अक्टूबर का तापमान 25 से 31 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है। 2 अक्टूबर को अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की कमी आएगी। अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। 65 प्रतिशत बारिश हो सकती है। शुक्रवार 3 अक्टूबर को 61 प्रतिशत, 4 अक्टूबर को 60 प्रतिशत, 5 अक्टूबर को 65 प्रतिशत, 6 अक्टूबर को 60 प्रतिशत और 7 अक्टूबर को 51 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

CSA Kanpur weather

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 05:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / UP rain alert: 24 घंटे बाद मौसम में बदलाव, कभी हल्की-फुल्की तो कभी झमाझम आफत की बारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘बरेली पैटर्न’ पर भड़कने वाली थी कानपुर में हिंसा! साजिश को ऐसे किया गया नाकाम

Crime News
कानपुर

प्राइवेट स्कूल में हिजाब पहनकर आने वालों की ‘नो एंट्री’, हुआ हंगामा, पुलिस ने किया हस्तक्षेप

हिजाब को लेकर विवाद (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
कानपुर

पत्नी पति से मांग रही थी तलाक और पैसे, नहीं दिए तो काट लिया कान

कानपुर

बीएसए की पिटाई लेटेस्ट अपडेट: बैक फुट पर बीएसए, जेल में बंद प्रभारी शिक्षक के पत्र पर कार्रवाई, शिक्षिका निलंबित

बीएसए ऑफिस बना जंग का मैदान (फोटो सोर्स- 'X' सीतापुर वीडियो ग्रैब)
कानपुर

आजम खान के बाद सपा के एक और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को मिली जमानत

महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी को मिली जमानत फाइल फोटो (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.