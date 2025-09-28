UP rain alert: 24 घंटे बाद मौसम में बदलाव, कभी हल्की-फुल्की तो कभी झमाझम आफत की बारिश

UP rain alert मौसम विभाग ने मानसून की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार अगले 4 दिनों तक आसमान में ऊंचे हल्के बादल छाए रहेंगे। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 7 अक्टूबर तक हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। सोमवार से बारिशों का मौसम शुरू हो सकता है। मंगलवार को भी बारिश होगी। यह स्थिति अगले 1 हफ्ते तक बनी रहेगी। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। तेज हवा भी चल सकती है। कानपुर में अगले रविवार तक तापमान 24 से 29 डिग्री टेंपरेचर तक आ सकता है। जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी।