‘तुम इतने काले क्यों हो?’, अफसर ने शिक्षक से पूछा ऐसा सवाल कि मच गया बवाल

Why are you so dark कानपुर में रंगभेद का मामला सामने आया है। जिसमें समाज कल्याण विभाग की उपनिदेशक ने शिक्षकों से कहा कि तुम इतने काले क्यों हो? इस संबंध में शिक्षकों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है।

कानपुर•May 23, 2025 / 10:56 am• Narendra Awasthi

फोटो सोर्स- डीएम कानपुर ‘X’

Why are you so dark कानपुर में रंगभेद का मामला सामने आया है। जिसमें विद्यालय श निरीक्षण करने पहुंचे समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक ने शिक्षकों से कहा कि तुम इतने काले क्यों हो? वेतन से वसूली होगी। उपनिदेशक के रंग को लेकर की गई टिप्पणी पर शिक्षकों नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर उपनिदेशक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जिलाधिकारी ने बताया कि उपनिदेशक की शिकायत आई है। शिक्षकों ने बताया है कि उन्हें काला कहा गया है। मामला बी आर अंबेडकर विद्यालय आनंद बाग का है।