मुझे मेरी बीवी से खतरा, बेटे को लेकर प्रेमी के साथ भागी पत्नी, पति ने पुलिस से लगे गुहार

Wife ran away with lover, Husband life in danger कानपुर में पति-पत्नी के बीच पड़ोसी युवक आ गया। दोनों को पति ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। जिस पर दोनों के बीच काफी विवाद हुआ। मामला बिगड़ता देख प्रेमी ने कमरा खाली कर पड़ोस में रहने लगा और मौका देखकर मुलाकात हुआ करती थी। पति ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि वह प्राइवेट नौकरी करता है। उसकी पत्नी 4 अगस्त को अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। 5 साल का बेटा भी अपने साथ ले गई। उसे अपनी जान को खतरा है। पुलिस ने बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला है। जांच की जा रही है। महिला और बच्चे की गुमशुदगी की दर्ज की गई है। घटना शिवराजपुर थाना क्षेत्र की है।