असली ‘दंगल’ में उतरे कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी, एंट्री करते ही गूंज उठा मैदान… ग्रामीणों का उत्साह दोगुना

एसआई भर्ती 2021 रद्द होने के विवाद को लेकर हाल ही में टीवी डिबेट में डॉ. किरोड़ी और सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच हुई तीखी जुबानी जंग सुर्खियों में रही थी। लेकिन इस सियासी दंगल से इतर जब डॉ. किरोड़ी कुश्ती मैदान में पहुंचे तो ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पहलवानों को देखने आए हजारों लोग मंत्री किरोड़ी को अपने बीच पाकर दोगुना जोश से भर उठे।