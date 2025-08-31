असली ‘दंगल’ में उतरे कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी, एंट्री करते ही गूंज उठा मैदान… ग्रामीणों का उत्साह दोगुना

करौली। राजनीतिक अखाड़े में चल रही खींचतान के बीच शनिवार को कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा असली कुश्ती के दंगल में पहुंचे। मौका था टोडाभीम क्षेत्र के करीरी-गाजीपुर गांव में आयोजित भैरव बाबा मेले का, जहां देशभर से नामी पहलवानों ने जोर-आजमाइश की।
एसआई भर्ती 2021 रद्द होने के विवाद को लेकर हाल ही में टीवी डिबेट में डॉ. किरोड़ी और सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच हुई तीखी जुबानी जंग सुर्खियों में रही थी। लेकिन इस सियासी दंगल से इतर जब डॉ. किरोड़ी कुश्ती मैदान में पहुंचे तो ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पहलवानों को देखने आए हजारों लोग मंत्री किरोड़ी को अपने बीच पाकर दोगुना जोश से भर उठे।
करीरी-गाजीपुर के मैदान में सुबह से ही दर्शकों का सैलाब उमड़ पड़ा। स्टेडियम से लेकर पहाड़ी तक दर्शक ही दर्शक नजर आए। पूरे दिन चले कुश्ती मुकाबलों में कुल 205 मैच हुए, जिसमें राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से आए पहलवानों ने दमखम दिखाया।
अंतिम मुकाबला हरियाणा के लाडपुर के विशाल पहलवान और भारत केसरी उपाधि प्राप्त हरकेश पहलवान (हाथरस) के बीच हुआ। करीब 2 लाख 21 हजार रुपए की इस विशेष कुश्ती में दोनों पहलवान बराबरी पर रहे। बाद में आयोजकों ने सभी पहलवानों को सम्मानित किया।
भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। पुलिस उपाधीक्षक मुरारीलाल मीणा और थाना प्रभारी कैलाशचंद पूरे दलबल के साथ मौजूद रहे। एक दिन पहले ही अधिकारियों ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं।
मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए वह हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि नकली खाद की फैक्ट्रियों को किसी भी हाल में नहीं चलने दिया जाएगा और मजदूरों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होंगे।
दंगल के विशिष्ट अतिथियों में मातादीन पनियार, पंचायत समिति प्रधान कल्पना मीणा, पूर्व प्रधान शिवदयाल मीणा, शराबबंदी आंदोलन अध्यक्ष पूजा छाबड़ा, दंगल आयोजक सरपंच करीरी लिक्षमा देवी, सरपंच प्रतिनिधि पूरण मीणा सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान कुश्तियों के निर्णायक मनीराम ठेकेदार खेड़ी, नाथू पहलवान करीरी, खेमराज पहलवान करीरी रहे।