Indian Railway: राजस्थान में इस रूट पर कब बिछेगी नई रेल लाइन? 14 साल बाद आई बड़ी खबर

रेल लाइन के लिए कुछ हिस्सों में भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। फिलहाल उपलब्ध भूमि पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा सरमथुरा से गंगापुरसिटी तक 75.64 किलोमीटर के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया अभी चल रही है।

करौली

Rakesh Mishra

Sep 17, 2025

Sarmathura-Gangapur City railway line
फाइल फोटो- पत्रिका

बहुप्रतीक्षित सरमथुरा-गंगापुरसिटी वाया करौली रेल परियोजना को लेकर खुशखबर आई है। रेलवे बोर्ड ने सरमथुरा-गंगापुर सिटी नई रेलवे लाइन परियोजना के लिए अन्तिम लोकेशन सर्वे को स्वीकृति दे दी है। अब धौलपुर-सरमथुरा आमान परिवर्तन के अलावा सरमथुरा-गंगापुरसिटी नई रेलवे लाइन का कार्य आगे बढ़ सकेगा।

रेल विकास समिति करौली के महासचिव वेणुगोपाल शर्मा की ओर से रेल परियोजना की क्रियान्वित में हो रहे विलंब को लेकर रेल मंत्रालय में परिवेदना प्रस्तुत करते हुए जानकारी चाही थी। महासचिव वेणुगोपाल शर्मा ने बताया कि इस परिवेदना पर रेल मंत्रालय निर्माण विभाग के कार्यकारी निर्देशक विवेक कुमार ने बताया है कि धौलपुर-सरमथुरा आमान परिवर्तन परियोजना के तहत 69.1 किलोमीटर कार्य प्रगति पर है। इसके लिए 245.5896 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसे परियोजना को पूरा करने के लिए अधिग्रहित किया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर

रेल लाइन के लिए कुछ हिस्सों में भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। फिलहाल उपलब्ध भूमि पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा सरमथुरा से गंगापुरसिटी तक 75.64 किलोमीटर के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। उन्होंने बताया कि धौलपुर-गंगापुर सिटी वाया करौली रेलवे परियोजना के द्वितीय चरण में सरमथुरा-गंगापुर सिटी नवीन रेल लाइन की डीपीआर स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड में प्रक्रियाधीन थी, जिसके तहत अब सर्वेक्षण की स्वीकृति मिलने से कार्य आगे बढ़ सकेगा।

2010-11 में स्वीकृत हुए थी रेल परियोजना

गौरतलब है कि वर्ष 2010-11 में धौलपुर-गंगापुरसिटी वाया करौली रेल परियोजना की स्वीकृति मिली थी। केन्द्र सरकार की इस घोषणा से क्षेत्र के बाशिंदों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन इस रेल परियोजना की शुरुआत से ही धीमी गति रही है। स्वीकृति के बाद वर्ष 2012-13 में परियोजना के सर्वे का काम हुआ। साथ ही वर्ष 2013 में सरमथुरा में इस परियोजना का शिलान्यास हुआ।

यह वीडियो भी देखें

इसके बाद कार्य भी शुरू हो गया, लेकिन फिर कार्य बंद कर दिया गया। इसके बाद फिर से कार्य शुरू हुआ। परियोजना के प्रथम चरण में धौलपुर से सरमथुरा तक लगभग आमान परिवर्तन का कार्य शामिल है, जबकि दूसरे चरण में सरमथुरा से करौली होते हुए गंगापुरसिटी तक रेल ट्रेक का विस्तार होना है।

rajasthan news

rajasthan news in hindi

17 Sept 2025 05:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Indian Railway: राजस्थान में इस रूट पर कब बिछेगी नई रेल लाइन? 14 साल बाद आई बड़ी खबर

