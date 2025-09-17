Indian Railway: राजस्थान में इस रूट पर कब बिछेगी नई रेल लाइन? 14 साल बाद आई बड़ी खबर

रेल विकास समिति करौली के महासचिव वेणुगोपाल शर्मा की ओर से रेल परियोजना की क्रियान्वित में हो रहे विलंब को लेकर रेल मंत्रालय में परिवेदना प्रस्तुत करते हुए जानकारी चाही थी। महासचिव वेणुगोपाल शर्मा ने बताया कि इस परिवेदना पर रेल मंत्रालय निर्माण विभाग के कार्यकारी निर्देशक विवेक कुमार ने बताया है कि धौलपुर-सरमथुरा आमान परिवर्तन परियोजना के तहत 69.1 किलोमीटर कार्य प्रगति पर है। इसके लिए 245.5896 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसे परियोजना को पूरा करने के लिए अधिग्रहित किया जाएगा।