करौली: सात दिन से लापता महिला व युवक के शव जंगल में मिले, डबल मर्डर की आशंका

करौली। लांगरा समीप के गांव साथलपुर से सात दिन पहले घर से लापता हुई महिला का शव कुमरावत पुरा के जंगलों में मिला। वहीं कुछ दूरी पर एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने एफएसएल टीम बुलवा कर मौके से साक्ष्य संकलित करवाए। पुलिस के अनुसार लांगरा ग्राम पंचायत के गांव साथलपुर निवासी भूरा मीणा की पत्नी रंजीता मीणा 26 सितंबर को सुबह 8.30 बजे घर से लापता हो गई। काफी तलाशने पर भी रंजीता का पता नहीं चलने पर भूरा मीना ने लांगरा थाना में 27 सितंबर को पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को भी महिला का कोई सुराग नहीं लगा।