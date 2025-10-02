करौली: सात दिन से लापता महिला व युवक के शव जंगल में मिले, डबल मर्डर की आशंका

पत्रिका नेटवर्क
करौली। लांगरा समीप के गांव साथलपुर से सात दिन पहले घर से लापता हुई महिला का शव कुमरावत पुरा के जंगलों में मिला। वहीं कुछ दूरी पर एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने एफएसएल टीम बुलवा कर मौके से साक्ष्य संकलित करवाए। पुलिस के अनुसार लांगरा ग्राम पंचायत के गांव साथलपुर निवासी भूरा मीणा की पत्नी रंजीता मीणा 26 सितंबर को सुबह 8.30 बजे घर से लापता हो गई। काफी तलाशने पर भी रंजीता का पता नहीं चलने पर भूरा मीना ने लांगरा थाना में 27 सितंबर को पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को भी महिला का कोई सुराग नहीं लगा।
बुधवार को पुलिस को लोगों के जरिए थाना क्षेत्र कुमरावत का पुरा भांकरी के जंगल में तीतीका नरे में एक महिला और एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली। इस पर लांगरा थाना अधिकारी लालबहादुर मीना मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। महिला के शव की पहचान रंजीता मीना पत्नी भूरा मीना के रूप में हुई है। पास में ही मृत पड़े युवक की शिनाख्त निरंजन उर्फ रिंकू पुत्र भंवर मीना निवासी साथलपुर के रूप में हुई है। सूचना पर करौली से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम व पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम भी पहुंच गए और मौका मुआयना किया।
पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को दोहरी हत्या मान रही है। साक्ष्य जुटाने के लिए मौके पर ही एफएसएल टीम, एमओबी टीम और मेडिकल टीम को बुलाया गया। जिन्होंने घटना के अनुसंधान के लिए मौके से नमूने संकलित किए। पुलिस हर एंगल भी जांच कर रही है। दोनों के शव को मेडिकल बोर्ड से मौके पर ही पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस के अनुसार शव करीब 5 दिन पुराने हो सकते हैं। शवों को परिजनों को सौंप दिया।
बड़ी खबरेंView All
करौली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग