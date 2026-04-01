SDM Kajal Meena : रिश्वत लेते पकड़ी गई एसडीएम काजल मीणा बोलीं- ‘गलती हो गई’, माफी काम नहीं आई, कोर्ट ने भेजा जेल

काजल मीणा की यह दूसरी पोस्टिंग थी। उन्होंने 30 अक्टूबर 2025 को प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा से स्थानांतरण के बाद नादौती में पदभार ग्रहण किया था। सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर क्षेत्र के बडौली गांव की निवासी काजल मीणा का गृह क्षेत्र के पास पदस्थापन होने के कारण वे पहले से ही चर्चा में थीं। क्षेत्र में रिश्तेदारी होने के चलते उनकी कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठते रहे। काजल मीणा वर्ष 2024 बैच की राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं और आईआईटी मंडी की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं। फिलहाल एसीबी पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।