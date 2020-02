प्लांट से पानी के नमूने लिए, जांच कराएंगे

करौली. स्थानीय सीवरेज ( For samples of water from the plant, we will get it tested) ट्रीटमेंट प्लांट के पानी से बडख़ेड़ा (राजपुर) की नदी के प्रदूषित होने के मामले को नगरपरिषद ने गम्भीरता से लिया है। प्लांट के पानी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।