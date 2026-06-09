Karauli News : करौली के हिण्डौन में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से महिला सहित दो मासूम बच्चों की मौत

Karauli hindaun city News : हिण्डौन सिटी (करौली)। जिले के हिण्डौन सिटी कस्बे में दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में महिला और दो मासूम बच्चों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। यह हादसा हुक्मीखेड़ा-ढिंढोरा रेलवे स्टेशन के बीच हुआ, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए।