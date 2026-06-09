Karauli News : करौली के हिण्डौन में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से महिला सहित दो मासूम बच्चों की मौत

मौके पर पुलिस और ग्रामीण। फोटो पत्रिका नेटवर्क
Karauli hindaun city News : हिण्डौन सिटी (करौली)। जिले के हिण्डौन सिटी कस्बे में दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में महिला और दो मासूम बच्चों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। यह हादसा हुक्मीखेड़ा-ढिंढोरा रेलवे स्टेशन के बीच हुआ, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए।
जानकारी के अनुसार बयाना-जयपुर पैसेंजर ट्रेन के गुजरने के दौरान महिला और दो बच्चे अचानक ट्रैक पर आ गए और ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेन के लोको पायलट ने घटना की जानकारी तुरंत रेलवे अधिकारियों को दी, जिसके बाद जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची।
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर तीनों शवों को कब्जे में लिया और उन्हें हिण्डौन सिटी के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है और पहचान के प्रयास जारी हैं।
प्रारंभिक जांच में हादसे के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह मामला दुर्घटनावश हुआ या फिर कोई अन्य कारण रहा। वहीं, रेलवे अधिकारियों ने भी अपनी ओर से जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और माहौल गमगीन हो गया।
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