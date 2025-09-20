करौली में पकड़ा गया बांग्लादेशी युवक, बताया- दादी के साथ आ गया था असम, अलवर-भरतपुर में भी रहा

Karauli News: करौली जिले में सपोटरा उपखंड की ग्राम पंचायत अमरबाड़ के आडाडूंगर गांव से एक बांग्लादेशी युवक को पकड़ा गया है, जिसे जिला पुलिस ने संबंधित एजेंसियों को सौंप दिया है।
बता दें कि पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि डिटेन किया गया युवक शहीफुल अली बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के बिरौल थाने का निवासी है। वह सपोटरा के आडाडूंगर इलाके की खदान में मजदूरी कर रहा था।
पूछताछ में युवक ने बताया कि वह बचपन में अपनी दादी के साथ असम आ गया था और वहां पर ही उसकी शादी हुई। इसके बाद वह कुछ समय अलवर और भरतपुर जिलों में भी रहा। जिला विशेष शाखा से मिली सूचना के आधार पर सपोटरा पुलिस ने युवक को डिटेन किया।
जांच के बाद उसे जयपुर के सांगानेर डिटेंशन सेंटर को सौंप दिया है। अधिकारियों के अनुसार, जिलाधिकारी और पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के बाद उसे जयपुर एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए रवाना किया गया। जहां सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की टीम को सुपुर्द कर दिया गया।