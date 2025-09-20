करौली में पकड़ा गया बांग्लादेशी युवक, बताया- दादी के साथ आ गया था असम, अलवर-भरतपुर में भी रहा



पूछताछ में युवक ने बताया कि वह बचपन में अपनी दादी के साथ असम आ गया था और वहां पर ही उसकी शादी हुई। इसके बाद वह कुछ समय अलवर और भरतपुर जिलों में भी रहा। जिला विशेष शाखा से मिली सूचना के आधार पर सपोटरा पुलिस ने युवक को डिटेन किया।