राजस्थान के ये शख्स 86 साल की उम्र में कर रहे MA, नौकरी करते हिंदी-अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में ली स्नातकोत्तर उपाधि

हिंडौनसिटी (करौली): शिक्षा लेने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। शहर के मोहननगर निवासी वयोवृद्ध छगनलाल गुप्ता इसे साकार करने में जुटे हुए हैं। 86 वर्ष की उम्र में भी वे पूरी लगन और उत्साह के साथ उर्दू भाषा से एमए की पढ़ाई कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने चौथे सेमेस्टर की परीक्षा भी दी है। छगनलाल गुप्ता हिंदी के व्याख्याता पद से सेवानिवृत्त हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव रहा है।