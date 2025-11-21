Student Suicide Case: क्या शिक्षकों की पिटाई से आहत होकर छात्र ने की खुदकुशी? जांच के बाद बीकानेर निदेशालय भेजी रिपोर्ट

अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते ग्रामीण व इनसेट में मृतक अंकित। फोटो: पत्रिका
करौली। गुढ़ाचन्द्रजी कस्बे के निजी विद्यालय में शिक्षकों की पिटाई से आहत होकर छात्र अंकित गुर्जर के फंदा लगाकर जान देने के मामले में शिक्षा विभाग अब जांच में जुट गया है। घटना सामने आने के बाद बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) इन्द्रेश तिवाड़ी की ओर से संबंधित निजी स्कूल कमला शिक्षण संस्थान (केबीएसएस) में पहुंचकर जांच-पड़ताल की गई। इसके बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर को भिजवाई गई है।
इसमें बताया है कि कक्षा 9वीं के छात्र अंकित ने इसी वर्ष इस स्कूल में प्रवेश लिया था। गत वर्ष छात्र अंकित गुढ़ाचन्द्रजी के ही दूसरे विद्यालय में अध्ययनरत था। वहीं जिन शिक्षकों पर पिटाई के आरोप हैं, वे भी इसी वर्ष (2025) जुलाई से विद्यालय में कार्यरत हैं। डीईईओ की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में इसी वर्ष सितंबर 2025 में इसी विद्यालय की बस (बाल वाहिनी) की टक्कर से विद्यालय में अध्ययनरत एक छात्र रिया की मौत होने और दो अन्य छात्राओं के घायल होने का भी उल्लेख किया गया है। जिसकी प्राथमिकी भी थाने में दर्ज हुई थी।
जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) इन्द्रेश तिवारी ने बताया कि छात्र अंकित के आत्महत्या प्रकरण को लेकर प्रारंभिक जांच की गई है। हालांकि बुधवार को स्कूल में कोई भी बच्चा और शिक्षकों के नहीं मिलने से बयान नहीं लिए जा सके हैं। रिकॉर्ड संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय भिजवा दी गई है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से भी प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए पत्र मिला है।
शीघ्र कमेटी बनाकर जांच की जाएगी। गौरतलब है कि गुढ़ाचंद्रजी पंचायत के धांगड़कापुरा निवासी मृतक छात्र के पिता मदन सिंह की ओर से इस मामले में दर्ज कराई प्राथमिकी में विद्यालय के संस्था प्रधान के अलावा दो अन्य शिक्षकों पर पिटाई का आरोप लगाया गया था। मामले में एक सुसाइड नोट भी सामने आया था।
घटना की सूचना पर बुधवार को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल प्रसाद मीणा व जिला शिक्षा अधिकारी इन्द्रेश तिवारी के गुढ़ाचन्द्रजी आने के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों की ओर से शिक्षा अधिकारियों से विद्यालय की मान्यता निरस्त करने की मांग की गई है।
छात्र अंकित के आत्महत्या प्रकरण को लेकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोपालप्रसाद मीना की ओर से भी गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को पत्र भेजकर प्रकरण की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रकरण की प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए तत्काल कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पत्र में जांच रिपोर्ट के साथ उनके स्पष्ट अभिमत से भी अवगत कराने को कहा है।
करौली
राजस्थान न्यूज़
