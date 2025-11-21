Student Suicide Case: क्या शिक्षकों की पिटाई से आहत होकर छात्र ने की खुदकुशी? जांच के बाद बीकानेर निदेशालय भेजी रिपोर्ट

इसमें बताया है कि कक्षा 9वीं के छात्र अंकित ने इसी वर्ष इस स्कूल में प्रवेश लिया था। गत वर्ष छात्र अंकित गुढ़ाचन्द्रजी के ही दूसरे विद्यालय में अध्ययनरत था। वहीं जिन शिक्षकों पर पिटाई के आरोप हैं, वे भी इसी वर्ष (2025) जुलाई से विद्यालय में कार्यरत हैं। डीईईओ की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में इसी वर्ष सितंबर 2025 में इसी विद्यालय की बस (बाल वाहिनी) की टक्कर से विद्यालय में अध्ययनरत एक छात्र रिया की मौत होने और दो अन्य छात्राओं के घायल होने का भी उल्लेख किया गया है। जिसकी प्राथमिकी भी थाने में दर्ज हुई थी।