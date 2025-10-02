राजस्थान: आठवीं बार खोला पांचना बांध का गेट, नींदर और मामचारी डैम फिर छलके, तालाबों में भी उठने लगी हिलोरें

Panchana dam gates opened
करौली: विदा होते मानसून के बीच एक बार फिर करौली जिले के बांध-तालाबों में हिलोरें उठने लगी हैं। गत दिवस जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चले झमाझम बारिश के दौर के बाद जिले के सबसे बड़े पांचना बांध का जलस्तर फिर बढ़ गया।
ऐसे में बुधवार सुबह विभाग को इस मानसून सीजन में बांध का एक गेट खोलकर गंभीर नदी में पानी निकासी शुरू करनी पड़ी है। वहीं, दूसरी ओर मंडरायल क्षेत्र में हुई बारिश के बाद क्षेत्र का नींदर बांध और करौली के समीप मामचारी बांध एक बार फिर छलक उठे हैं।
नींदर बांध पर 8 इंच तो मामचारी बांध पर एक इंच की चादर चल निकाली। इनके अलावा दो बांध कालीसिल 3 इंच और फतेहसागर बांध 0.5 इंच पहले से ही लबालब होकर अभी भी छलक रहे हैं।
पांचना बांध में पानी बढ़ने पर सुबह करीब 8.30 बजे बांध का एक गेट खोलकर पानी निकासी शुरू की गई। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता सुशील कुमार गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को बांध क्षेत्र और कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से बांध में पानी की आवक बढ़ गई। सुबह बांध में 1350 क्यूसेक पानी की आवक होने और जलस्तर 258.50 मीटर पर पहुंचने पर एक गेट खोलकर 650 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू की गई।
