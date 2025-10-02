राजस्थान: आठवीं बार खोला पांचना बांध का गेट, नींदर और मामचारी डैम फिर छलके, तालाबों में भी उठने लगी हिलोरें



पांचना बांध में पानी बढ़ने पर सुबह करीब 8.30 बजे बांध का एक गेट खोलकर पानी निकासी शुरू की गई। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता सुशील कुमार गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को बांध क्षेत्र और कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से बांध में पानी की आवक बढ़ गई। सुबह बांध में 1350 क्यूसेक पानी की आवक होने और जलस्तर 258.50 मीटर पर पहुंचने पर एक गेट खोलकर 650 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू की गई।