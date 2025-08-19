Rajasthan Weather: भादो में जेठ के महीने की सी तल्खी दिखा रही गर्मी, हर किसी को झमाझम बारिश का इंतजार

शाम करीब पांच बजे बाद तक सूर्यदेव की किरणों में दोपहर जैसी प्रखरता रही। ऐसे में गर्मी से अकुलाए लोगा राहत पाने के लिए छांव तलाशते नजर आए। गौरतलब है कि दोपहर में एकबारगी बारिश का माहौल बना, लेकिन चंद मिनट में मौसम साफ होने धूप की तपन से फिर से लोगों को आहत कर दिया।