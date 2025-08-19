Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

करौली

Rajasthan Weather: भादो में जेठ के महीने की सी तल्खी दिखा रही गर्मी, हर किसी को झमाझम बारिश का इंतजार

Karauli Weather: मानसून के आधे सीजन में बारिश का दौर हल्काने से भादो में गर्मी जेठ के महीने की सी तल्खी दिखा रही है।

करौली

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

Aug 19, 2025

karauli weather update
Photo- Patrika

Rajasthan Karauli Weather: हिण्डौनसिटी। मानसून के आधे सीजन में बारिश का दौर हल्काने से भादो में गर्मी जेठ के महीने की सी तल्खी दिखा रही है। आद्र्ता के मौसम में तापमान के बढ़ने से उमस भरी गर्मी से लोग अकुला रहे हैं। ऐसे में हर किसी को झमाझम बारिश का इंतजार है।

आकाश में बादलों के छितराए रहने से सुबह से शाम तक खिली रही तेज धूप ने लोगों को मई-जून की दोपहरी के मानिद तपाया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था, जो सोमवार की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।

भादो माह के पहले दिन बारिश के बाद मौसम के कमोबेश शुष्क रहने से तापमान में इजाफा होना शुरू हो गया। दिन व दिन पारा चढ़ने से तापमान एक सप्ताह से औसतन 33-34 डिग्री के आस-पास बना हुआ है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain: प्रदेश के 26 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, जानें आगामी दिनों में कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम ?
जयपुर
Rajasthan Rain alert

मंगलवार को तापमान के बढ़ने का क्रम जारी रहने से धूप के तेवर और तेज हो गए है। बारिश से क्षेत्र में जलभराव से नमी होने से मौसम उमस भरा बना हुआ है। दो-तीन दिन से वातावरण में उमस सर्वाधिक रहने से कूलर-पंखे भी राहत नहीं दे पा रहे हैं।

मंगलवार सुबह से आकाश साफ होने से धूप के तेवर झुलसाने वाले हो गए। अपराह्न तीन बजे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तेज धूप में राहगीर व बसों में सफर कर रहे लोग पसीने से तरबतर हो गए।

शाम करीब पांच बजे बाद तक सूर्यदेव की किरणों में दोपहर जैसी प्रखरता रही। ऐसे में गर्मी से अकुलाए लोगा राहत पाने के लिए छांव तलाशते नजर आए। गौरतलब है कि दोपहर में एकबारगी बारिश का माहौल बना, लेकिन चंद मिनट में मौसम साफ होने धूप की तपन से फिर से लोगों को आहत कर दिया।

ये भी पढ़ें

Bisalpur: बीसलपुर बांध से दो साल पानी मिलने का दावा… पानी में बह गया, जानें पूरा सच
टोंक
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 05:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Rajasthan Weather: भादो में जेठ के महीने की सी तल्खी दिखा रही गर्मी, हर किसी को झमाझम बारिश का इंतजार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.