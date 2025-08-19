Rajasthan Weather: भादो में जेठ के महीने की सी तल्खी दिखा रही गर्मी, हर किसी को झमाझम बारिश का इंतजार

Rajasthan Karauli Weather: हिण्डौनसिटी। मानसून के आधे सीजन में बारिश का दौर हल्काने से भादो में गर्मी जेठ के महीने की सी तल्खी दिखा रही है। आद्र्ता के मौसम में तापमान के बढ़ने से उमस भरी गर्मी से लोग अकुला रहे हैं। ऐसे में हर किसी को झमाझम बारिश का इंतजार है।
आकाश में बादलों के छितराए रहने से सुबह से शाम तक खिली रही तेज धूप ने लोगों को मई-जून की दोपहरी के मानिद तपाया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था, जो सोमवार की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।
भादो माह के पहले दिन बारिश के बाद मौसम के कमोबेश शुष्क रहने से तापमान में इजाफा होना शुरू हो गया। दिन व दिन पारा चढ़ने से तापमान एक सप्ताह से औसतन 33-34 डिग्री के आस-पास बना हुआ है।
मंगलवार को तापमान के बढ़ने का क्रम जारी रहने से धूप के तेवर और तेज हो गए है। बारिश से क्षेत्र में जलभराव से नमी होने से मौसम उमस भरा बना हुआ है। दो-तीन दिन से वातावरण में उमस सर्वाधिक रहने से कूलर-पंखे भी राहत नहीं दे पा रहे हैं।
मंगलवार सुबह से आकाश साफ होने से धूप के तेवर झुलसाने वाले हो गए। अपराह्न तीन बजे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तेज धूप में राहगीर व बसों में सफर कर रहे लोग पसीने से तरबतर हो गए।
शाम करीब पांच बजे बाद तक सूर्यदेव की किरणों में दोपहर जैसी प्रखरता रही। ऐसे में गर्मी से अकुलाए लोगा राहत पाने के लिए छांव तलाशते नजर आए। गौरतलब है कि दोपहर में एकबारगी बारिश का माहौल बना, लेकिन चंद मिनट में मौसम साफ होने धूप की तपन से फिर से लोगों को आहत कर दिया।