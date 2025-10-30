Mega Highway: राजस्थान में 140 करोड़ रुपए से कब बनेगा मेगा हाईवे, ग्रामीण परेशान, जानें कहां अटका है मामला

गुढ़ाचंद्रजी। करौली के दलपुरा से रायसना गांव तक जर्जर सड़क का 3 वर्ष बाद भी निर्माण पूरा नहीं होने से कई गांवों के लोग परेशान हैं। बारिश के बाद गहरे गड्ढे होने से गिट्टी उछलती रहती है। आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। करीब चार वर्ष पूर्व तत्कालीन विधायक पीआर मीणा ने पाटोली मोड़ से बामनवास तक मेगा हाईवे सड़क निर्माण कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए थे।