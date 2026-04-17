SDM Kajal Meena : राजस्थान में कौन हैं SDM काजल मीणा ?, दूसरी ही पोस्टिंग में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, जानें इनसाइड स्टोरी

मामला कुछ इस तरह है कि करौली जिले के नादौती उपखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम काजल मीणा, उनके रीडर दिनेश सैनी और वरिष्ठ लिपिक प्रवीण धाकड़ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तीनों को जमीन के तकासमा के फैसले के एवज में 60 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। एसीबी की टीम ने छापेमारी के दौरान दिनभर का अवैध कलेक्शन भी बरामद किया, जिसकी राशि करीब चार लाख रुपए बताई जा रही है।