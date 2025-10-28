Patrika LogoSwitch to English

एमपी में बीजेपी नेता की हत्या, गुस्साए लोग, तनाव और आक्रोश को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात

Katni- मध्यप्रदेश में एक बीजेपी नेता और बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। प्रदेश के कटनी जिले में यह वारदात हुई।

कटनी

image

deepak deewan

Oct 28, 2025

BJP leader Neelu Rajak shot dead in Kaimor, Katni

BJP leader Neelu Rajak shot dead in Kaimor, Katni

Katni- मध्यप्रदेश में एक बीजेपी नेता और बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। प्रदेश के कटनी जिले में यह वारदात हुई। यहां के कैमोर नगर में नीलू उर्फ नीलू रजक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक से गोली चलाकर उनकी हत्या की। बीजेपी नेता और बजरंग दल कार्यकर्ता नीलू रजक की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। लोगों के आक्रोश को देखते हुए नगर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने दो संदिग्ध आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। इनमें एक वह युवक भी शामिल है जिससे करीब दो महीने पहले नीलू रजक का विवाद हुआ था।

नीलेश रजक अपनी बाइक से बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पास से गुजर रहे थे। तभी बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने बंदूक से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद हत्यारे फरार हो गए। इधर मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें बाइक सवार साफ नजर आ रहे हैं।

बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घटना को लेकर जबर्दस्त आक्रोश जताया। हालत बेकाबू होने लगे तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। विजयराघवगढ़ के एसडीओपी वीरेंद्र धुर्वे ने गुस्साए लोगों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया तब जाकर कार्यकर्ता शांत हुए।

पुलिस उस युवक को ढूंढ रही है जिसका दो महीने पहले नीलू रजक से विवाद हुआ था। जानकारी के अनुसार, अमरैया पार निवासी यह युवक मंगलवार सुबह वहीं के प्रिंस नामक युवक के साथ देखा गया था। वारदात के बाद से पुलिस मुख्य आरोपी के साथ-साथ प्रिंस की भी तलाश कर रही है।

इसी बीच एक चौंकाने वाली सूचना सामने आई। प्रिंस के पिता जोसफ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि जोसफ पेशे से बस ड्राइवर था। मंगलवार सुबह वह बस लेकर कटनी गया था और लगभग 11 बजे कैमोर के लिए रवाना हुआ। घर पहुंचने पर उसने कमरे में खुद को बंद कर लिया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, जोसफ की पत्नी द्वारा भी जहर का सेवन किए जाने की चर्चा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

एसपी समेत जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कैमोर पहुंच गए

वारदात की सूचना मिलते ही एसपी समेत जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कैमोर पहुंच गए। बढ़ते तनाव और आक्रोश को देखते हुए नगर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस हत्या के मुख्य आरोपी और प्रिंस दोनों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है।

