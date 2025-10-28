एमपी में बीजेपी नेता की हत्या, गुस्साए लोग, तनाव और आक्रोश को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात

Katni- मध्यप्रदेश में एक बीजेपी नेता और बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। प्रदेश के कटनी जिले में यह वारदात हुई। यहां के कैमोर नगर में नीलू उर्फ नीलू रजक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक से गोली चलाकर उनकी हत्या की। बीजेपी नेता और बजरंग दल कार्यकर्ता नीलू रजक की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। लोगों के आक्रोश को देखते हुए नगर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने दो संदिग्ध आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। इनमें एक वह युवक भी शामिल है जिससे करीब दो महीने पहले नीलू रजक का विवाद हुआ था।