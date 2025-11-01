CGST Raid : एमपी में 2 गुटखा व्यापारियों की फर्मों पर देर रात पड़े छापे, कार्रवाई जारी

CGST Raid : केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सेंट्रल जीएसटी) की टीम ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के कटनी शहर के दो गुटखा कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापमार कार्रवाई की। देर रात तक टीम यहां दस्तावेजों को खंगालने में जुटी रही। बिना बिल कारोबार चलाने और कर अपवंचन (टैक्स चोरी) की सूचना पर ये कार्रवाई की गई है।