CGST Raid : एमपी में 2 गुटखा व्यापारियों की फर्मों पर देर रात पड़े छापे, कार्रवाई जारी

गुटखा व्यापारियों की फर्मों पर सेंट्रल जीएसटी रेड (Photo Source- Patrika Input)
CGST Raid : केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सेंट्रल जीएसटी) की टीम ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के कटनी शहर के दो गुटखा कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापमार कार्रवाई की। देर रात तक टीम यहां दस्तावेजों को खंगालने में जुटी रही। बिना बिल कारोबार चलाने और कर अपवंचन (टैक्स चोरी) की सूचना पर ये कार्रवाई की गई है।
हालांकि, देर रात तक चली दोनों ही फर्मों में कार्रवाई के दौरान टैक्स की चोरी के पुख्ता प्रणाण छापामार टीम के हाथ नहीं लग सके थे। ऐसे में आज भी कार्रवाई जारी रहेगी।
जानकारी के अनुसार, सेंट्रल जीएसपी कमिश्नर लोकेश कुमार के निर्देश पर जबलपुर की 15 सदस्ययीय दो टीमें कटनी पहुंची है। टीम ने विश्वकर्मा पार्क के समीप स्थित हरिओम ट्रेडर्स और सनराइज सेल्स में छापा मारा है। ये दोनों फर्मे गुटखा समेत चॉकलेट, कैंडी का कारोबार भारी मात्रा में करती हैं।
टीम द्वारा कारोबार से जुड़े दस्तावेजों, लेन-देन और कर संबंधी रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जा रही है। इस दौरान अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, ताकि जांच कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की जा सके।
