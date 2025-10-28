Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

एमपी में छठ पर्व की धूम, इन घाटों पर दिखा भक्ति का सैलाब, मांगी गई सुख-समृद्धि

Chhath festival : उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, आराधना कर मांगी सुख-समृद्धि। उत्तर भारतीय समुदाय द्वारा पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया की आराधना की गई।

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Faiz Mubarak

Oct 28, 2025

Chhath festival

एमपी में छठ पर्व की धूम (Photo Source- Patrika Input)

Chhath festival : देशभर की तरह मध्य प्रदेश के कटनी में आस्था, विश्वास और पवित्रता के महापर्व छठ पूजा की धूम देखी जा रही है। शहरभर में उल्लासपूर्ण माहौल में आयोजन हुए। उत्तर भारतीय समुदाय द्वारा पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया की आराधना की गई। शहर के प्रमुख घाटों पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला।

भोर ही गायत्री नगर स्थित बाबाघाट, छपरवाह घाट मंगलनगर, कटायेघाट और बजरंगधाम कॉलोनी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर टोकरी लिए, फलों और प्रसाद से भरे सूप लेकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान वातावरण "छठी मैया के महिमा अपार", "केलवा के पात पे उगेलन सुरजम", "उठा सूरज भइले बिहान", "छठी मईया के दिहल ललनवा" जैसे भजनों और गीतों से गुंजायमान हो उठा।

निर्जला व्रत रखकर मांगी संतान-सुख और समृद्धि की कामना

छठ महापर्व पर महिलाओं ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान सूर्य और छठी मैया से संतान-सुख, परिवार की सुख-समृद्धि, पति की दीर्घायु और बच्चों की प्रगति की कामना की। घाटों पर व्रती महिलाओं के साथ परिवारजन और बच्चे भी मौजूद रहे। सभी ने पूजा-अर्चना में भाग लिया और छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त किया।

नगर निगम और प्रशासन रहा मुस्तैद

छठ पर्व पर सुरक्षा और व्यवस्था के दृष्टिकोण से नगर निगम, पुलिस और प्रशासनिक अमला घाटों पर मुस्तैद रहा। साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा हेतु विशेष इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

भोर में दिया गया उगते सूर्य को अर्घ्य

मंगलवार की सुबह व्रती महिलाएं पुनः घाटों पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य दीं और अपने चार दिवसीय व्रत का समापन किया। इसके साथ ही आस्था का यह महान पर्व पूर्ण हुआ, जो हर वर्ष की भांति इस बार भी श्रद्धा और भक्ति के चरम पर मनाया गया।

ये भी पढ़ें

एमपी में SIR: स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आज राजनीतिक दलों को बुलाया, इस दिन जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट
भोपाल
SIR in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 11:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / एमपी में छठ पर्व की धूम, इन घाटों पर दिखा भक्ति का सैलाब, मांगी गई सुख-समृद्धि

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जरूरतमंदों को मिलेगा अपना घर, आज से शुरू हो गया पीएम आवास मेला

PM Awas Mela
कटनी

सड़क हादसे में घायल महिला के लिए देवदूत बनी पुलिस, गोद में उठाकर पहुंचाया अस्पताल

MP News
कटनी

पुलिस का बड़ा एक्शन, अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गैंग पकड़ाई, अवैध फैक्ट्री से देशी कट्टे और मशीनें जब्त

Police Action
कटनी

पुलिस गिरफ्त में आया 5 हजार का इनामी चोर, कारनामें जानकर रह जाएंगे हैरान

Katni News
कटनी

एमपी में देर रात थाने पर भीड़ ने किया हमला, दो पुलिसकर्मी घायल, फिर मचा बवाल

Two policemen injured in attack on police station in Katni in MP
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.