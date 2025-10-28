एमपी में छठ पर्व की धूम, इन घाटों पर दिखा भक्ति का सैलाब, मांगी गई सुख-समृद्धि

भोर ही गायत्री नगर स्थित बाबाघाट, छपरवाह घाट मंगलनगर, कटायेघाट और बजरंगधाम कॉलोनी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर टोकरी लिए, फलों और प्रसाद से भरे सूप लेकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान वातावरण "छठी मैया के महिमा अपार", "केलवा के पात पे उगेलन सुरजम", "उठा सूरज भइले बिहान", "छठी मईया के दिहल ललनवा" जैसे भजनों और गीतों से गुंजायमान हो उठा।