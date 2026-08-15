Katni News: ‘चलिए, चलकर देखते हैं’…एसपी को बाइक पर पीछे बैठाकर निकल पड़े कलेक्टर

ग्रामीणों की बात सुनने के बाद कलेक्टर आशीष तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश देने के बजाय कहा- 'चलिए, चलकर देखते हैं।' इसके बाद वे ग्रामीणों के साथ करीब एक किलोमीटर पैदल चले। आगे का रास्ता खराब होने पर एक ग्रामीण की मोटरसाइकिल से सड़क की स्थिति देखने का निर्णय लिया। कलेक्टर ने खुद बाइक संभाली और एसपी को पीछे बैठाकर बोंदा तिराहा से बसहरा मार्ग की ओर निकल पड़े। करीब दो किलोमीटर तक बाइक से सफर करते हुए दोनों अधिकारियों ने सड़क की वास्तविक स्थिति देखी। जिस मार्ग से ग्रामीण रोजाना गुजरते हैं, उसी रास्ते पर अधिकारियों के पहुंचने से ग्रामीणों में भी उत्सुकता नजर आई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।