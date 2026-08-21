कटनी में CSP नेहा पच्चीसिया पर बड़ा एक्शन, सीएम के आदेश पर निलंबन कार्रवाई शुरू, ऑफिस भी सीज

हत्या के आरोपी की जमीन कथित फर्जीवाड़े और सांठगांठ के जरिए कौड़ियों के दाम खरीदने के मामले में घिरीं कटनी नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) नेहा पच्चीसिया के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तेज हो गया है। कुठला थाने में एफआईआर क्रमांक 0738/2026 दर्ज होने के बाद शुक्रवार तड़के पुलिस मुख्यालय (PHQ) भोपाल के निर्देश पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। पुलिस की विशेष टीम ने कटनी स्थित सीएसपी कार्यालय को सीज कर दिया। वहीं, दो एसआई और सीएसपी के रीडर को भी निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई है। अचानक हुई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।