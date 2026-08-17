Katni News : पत्नी और बच्चों के साथ सो रहे शख्स को सांप ने काटा, फिर इलाज के बजाए शुरु हुआ तंत्र-मंत्र

Katni News :मध्य प्रदेश के कटनी जिला अस्पताल में एक बार फिर अंधविश्वास और स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच का खतरनाक चेहरा सामने आया है। सर्पदंश के बाद जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल पहुंचे युवक को उसके परिजन उपचार के बीच वार्ड से बाहर ले आए और अस्पताल परिसर में ही करीब एक घंटे तक तांत्रिक से झाड़ - फूंक करवाते रहे। हैरानी की बात ये है कि, इस दौरान मरीज की हालत ठीक नहीं थी और उसे परिजन सहारा देकर लेकर आए थे। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस गतिविधि को रोकने या मरीज को दोबारा चिकित्सकीय निगरानी में लेने के लिए कोई जिम्मेदार मौके पर नहीं आया।