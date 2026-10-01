कटनी स्टेशन से लेकर हरे माधव दरबार तक होगी पुलिस की नजर, वर्षी महोत्सव को लेकर प्रशासन अलर्ट

Katni News : मध्य प्रदेश के कटनी में स्थित हरे माधव दरबार में 9 और 10 अक्टूबर को होने वाले वर्षी महोत्सव में इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। कटनी के अलावा आसपास के जिलों से भी सिंधी समाज के लोग महोत्सव में शामिल होने पहुंचेंगे। इसे देखते हुए प्रशासन ने अभी से सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुवार को कलेक्टर आशीष तिवारी और एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने आयोजन स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।