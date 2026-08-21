एमपी में DSP पर FIR, MPPSC में 20वीं रैंक पानेवाली नेहा पचीसिया की नौकरी खतरे में

neha pachisia : एमपी में एक DSP पर FIR दर्ज की गई है। कटनी में हत्याकांड से जुड़े मामले में आरोपियों को राहत दिलाने के लिए करोड़ों की जमीन के सौदे में कटनी सीएसपी नेहा पचीसिया सहित 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया। हत्या के आरोप में जेल में बंद रमेश लोधी के बेटे आकाश ने पचीसिया की शिकायत की थी। जांच में उसके आरोप सही पाए गए। FIR दर्ज होने के साथ ही MPPSC परीक्षा में 20वीं रैंक प्राप्त करनेवाली सीएसपी नेहा पचीसिया की नौकरी खतरे में पड़ गई है। केस दर्ज होने के साथ ही उनपर विभागीय कार्रवाई तय है।