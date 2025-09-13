Patrika LogoSwitch to English

कटनी

रेलवे पुल पर लटकी दिखी लाश, कुछ देर बाद नदी में गिरकर बह गई, मचा हड़कंप

Gatarghat Railway Bridge : गाटरघाट रेलवे पुल पर फांसी के फंदे पर एक युवक की लाश लटकी दिखने से सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। फिर अचानक ही लाश नदी में गिरकर बह गई। फिलहाल, अभी अभी पुलिस ने लाश को रेस्क्यू कर उसकी पहचान कर ली है।

कटनी

Faiz Mubarak

Sep 13, 2025

Gatarghat Railway Bridge
रेलवे पुल पर लटकी लाश नदी में गिरी (Photo Source- Patrika Input)

Gatarghat Railway Bridge : मध्य प्रदेश के कटनी शहर के कोतवाली थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले गाटरघाट स्थित रेलवे के पुल से एक लाश फांसी के फंदे पर लटकी दिखाई देने से इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन कुछ ही देर में अचानक फंदा खुलने से लाश नदी में जा गिरी और तेज बहाव में बह गई। फिलहाल, ये हादसा है या आत्महत्या या फिर हत्याकांड। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

इधर, नदी के तेज बहाव में लाश तेजी से बहते हुए एक घाट से दूसरे घाट पर पहुंच गई। यहां मौजूद स्थानीय लोगों लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बहाव तेज होने के कारण वो उसे पकड़ने में असमर्थ रहे। लेकिन आगे जाकर लाश पलिया में फंस गई, जबतक रेस्क्यू दल पलिया तक पहुंचा तो लाश उसमें से भी निकलकर कर्बला होते हुए मोहन घाट की ओर गुजर गई।

लाश को पकड़ने खुद युवक बहते हुए बचा

इस दौरान क्षेत्रीय युवक इंद्र मिश्रा बहती हुई लाश को पकड़ने नदी में छलांग लगा दी। लेकिन, वो भी बहाव तेज होने के चलते लाश को पकड़ नही पाया। हालात ये बन गए कि, तेज बहाव में इंद्र मिश्रा ही अपना संतुलन खो बैठा और पानी में डूबने लगा। हालांकि, नजदीक मौजूद अन्य लोगों ने तत्काल नदी में कूदकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों द्वारा समय रहते फैसला लिये जाने से एक अन्य युवक की जान बच गई। हालांकि, आगे जाकर लाश को भी रेस्क्यू कर लिया गया है।

मृतक की हुई पहचान

बता दें कि, नदी में बहे शवकी पहचान कर ली गई है। मृतक माधवनगर थाना इलाके का रहवासी था और उसका नाम अजय कुमार बत्रा बताया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक पुलिस की सूचना पर मृतक के परिजन भी पहुंच गए हैं। शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। इदर, मामले की जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि, पीएम रिपोर्ट से हादसे का कारण स्पष्ट होगा। इसके बाद ही कार्रवाई की आगामी दिशा निर्धारित हो सकेगी।

Published on:

13 Sept 2025 01:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / रेलवे पुल पर लटकी दिखी लाश, कुछ देर बाद नदी में गिरकर बह गई, मचा हड़कंप

