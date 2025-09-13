रेलवे पुल पर लटकी दिखी लाश, कुछ देर बाद नदी में गिरकर बह गई, मचा हड़कंप

इस दौरान क्षेत्रीय युवक इंद्र मिश्रा बहती हुई लाश को पकड़ने नदी में छलांग लगा दी। लेकिन, वो भी बहाव तेज होने के चलते लाश को पकड़ नही पाया। हालात ये बन गए कि, तेज बहाव में इंद्र मिश्रा ही अपना संतुलन खो बैठा और पानी में डूबने लगा। हालांकि, नजदीक मौजूद अन्य लोगों ने तत्काल नदी में कूदकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों द्वारा समय रहते फैसला लिये जाने से एक अन्य युवक की जान बच गई। हालांकि, आगे जाकर लाश को भी रेस्क्यू कर लिया गया है।