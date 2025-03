बोर्ड परीक्षा दौरान क्या खाना चाहिए ? डायटीशियन ने बताया तंदरुस्त रहने का तरीका

संतुलित आहार से बढ़ेगी एकाग्रता डायटीशियन कशिश बत्रा का कहना है कि परीक्षा के समय हल्का, पोषणयुक्त और संतुलित आहार लेना चाहिए। सही डाइट अपनाकर विद्यार्थी याददाश्त, एकाग्रता और मानसिक सतर्कता को बढ़ा सकते हैं। परीक्षा में सफलता के लिए जितनी मेहनत जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण सही खानपान भी है। डायटीशियन बत्रा ने कहा कि संतुलित आहार अपनाकर विद्यार्थी परीक्षा में मानसिक रूप से मजबूत रह सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बना सकते हैं।

विद्यार्थी इन बातों का रखें ध्यान

नाश्ता कभी न छोड़ें: सुबह का नाश्ता सबसे जरूरी होता है। इसमें ओट्स, अंडा, स्प्राउट्स, फल या सूखे मेवे शामिल करें। कैफीन और जंक फूड से बचें: अधिक चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और तली-भुनी चीजें ध्यान भटका सकती हैं। हाइड्रेशन का रखें ध्यान: शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और नारियल पानी पिएं। संतुलित लंच करें: चावल, दाल, सब्जी, रोटी और सलाद का संतुलित मिश्रण बेहतर रहेगा। रात का भोजन हल्का हो: सोने से पहले भारी भोजन न करें। खिचड़ी, दलिया या सूप लेना फायदेमंद होगा। ओमेगा-3 और प्रोटीन युक्त आहार लें: दिमागी विकास के लिए अखरोट, अलसी के बीज, दही और दूध को डाइट में शामिल करें।

Board exams are going on in the country including Madhya Pradesh. Dietician Kashish Batra of Katni NRC has told the ways to stay healthy during board exams.