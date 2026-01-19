लाडली बहना योजना की राशि 3 हजार करने की उठी मांग, रजिस्ट्रेशन के लिए खुलें पोर्टल

प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित शुक्ला, कांग्रेस अध्यक्ष रजनी वर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष राजा जगवानी, युवा कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या रांधेलिया, पूर्व विधायक सुनील मिश्रा, राकेश जैन, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव दिव्यांशु मिश्रा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद इजराइल, शुभम मिश्रा, अनिल जैसवानी, गोल्डन पांडेय, राजा पटेरिया, कमलेश यादव, चोखे भाईजान, शशांक गुप्ता, अजय खटीक, सचिन गर्ग सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस की पदाधिकारी व महिलाओं की उपस्थिति रही।