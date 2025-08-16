जन्माष्टमी पर सोते वक्त गर्भवती पत्नी को पति ने सुलाया मौत की नींद

mp news: मध्यप्रदेश के कटनी जिले में जन्माष्टमी पर एक दिलदहला देने वाली वारदात हुई है। घटना माधवनगर थाना इलाके के जरवाही गांव की है जहां एक पति ने सोते वक्त अपनी गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात से गांव में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। वारदात की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है।
माधवनगर थाना इलाके के जरवाही गांव में रहने वाली 21 साल की गर्भवती महिला शिवानी उर्फ प्रिया बर्मन की सुबह करीब 5 बजे गहरी में ही बेरहमी से हत्या कर दी। जिस वक्त शिवानी गहरी नींद में सो रही थी तभी उसके पति रवि बर्मन ने पत्थर पटककर उसे मौत की नींद सुला दिया। सुबह-सुबह हुई सनसनीखेज वारदात की खबर गांव में फैलते ही सन्नाटा पसर गया। सूचना मिलने पर माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पति रवि बर्मन को हिरासत में ले लिया।
मृतका शिवानी मूलतः ग्राम बिलहरी की रहने वाली थी और उसका विवाह रवि बर्मन से हुआ था। दोनों के बीच अक्सर छोटी–छोटी बातों पर विवाद होता रहता था। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि घरेलू कलह ही हत्या की मुख्य वजह रही है। माधवनगर थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने बताया कि गर्भवती महिला की हत्या की घटना हुई है। आरोपी पति को अभिरक्षा में लिया गया है। उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के बाद ही वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।