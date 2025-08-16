जन्माष्टमी पर सोते वक्त गर्भवती पत्नी को पति ने सुलाया मौत की नींद

माधवनगर थाना इलाके के जरवाही गांव में रहने वाली 21 साल की गर्भवती महिला शिवानी उर्फ प्रिया बर्मन की सुबह करीब 5 बजे गहरी में ही बेरहमी से हत्या कर दी। जिस वक्त शिवानी गहरी नींद में सो रही थी तभी उसके पति रवि बर्मन ने पत्थर पटककर उसे मौत की नींद सुला दिया। सुबह-सुबह हुई सनसनीखेज वारदात की खबर गांव में फैलते ही सन्नाटा पसर गया। सूचना मिलने पर माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पति रवि बर्मन को हिरासत में ले लिया।