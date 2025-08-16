Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कटनी

जन्माष्टमी पर सोते वक्त गर्भवती पत्नी को पति ने सुलाया मौत की नींद

mp news: पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया, घरेलू कलह बताई जा रही वारदात की वजह...।

कटनी

Shailendra Sharma

Aug 16, 2025

katni
Husband brutally Murdered Pregnant wife (source-patrika)

mp news: मध्यप्रदेश के कटनी जिले में जन्माष्टमी पर एक दिलदहला देने वाली वारदात हुई है। घटना माधवनगर थाना इलाके के जरवाही गांव की है जहां एक पति ने सोते वक्त अपनी गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात से गांव में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। वारदात की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है।

जन्माष्टमी पर गर्भवती पत्नी की हत्या

माधवनगर थाना इलाके के जरवाही गांव में रहने वाली 21 साल की गर्भवती महिला शिवानी उर्फ प्रिया बर्मन की सुबह करीब 5 बजे गहरी में ही बेरहमी से हत्या कर दी। जिस वक्त शिवानी गहरी नींद में सो रही थी तभी उसके पति रवि बर्मन ने पत्थर पटककर उसे मौत की नींद सुला दिया। सुबह-सुबह हुई सनसनीखेज वारदात की खबर गांव में फैलते ही सन्नाटा पसर गया। सूचना मिलने पर माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पति रवि बर्मन को हिरासत में ले लिया।

ये भी पढ़ें

एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की घोषणा, देखें पूरी लिस्ट
भोपाल
mp pcc

घरेलू कलह में हत्या की आशंका

मृतका शिवानी मूलतः ग्राम बिलहरी की रहने वाली थी और उसका विवाह रवि बर्मन से हुआ था। दोनों के बीच अक्सर छोटी–छोटी बातों पर विवाद होता रहता था। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि घरेलू कलह ही हत्या की मुख्य वजह रही है। माधवनगर थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने बताया कि गर्भवती महिला की हत्या की घटना हुई है। आरोपी पति को अभिरक्षा में लिया गया है। उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के बाद ही वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

ये भी पढ़ें

अगले 14 घंटों में होगी ‘ताबड़तोड़’ बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी
भोपाल
mp weather

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 06:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / जन्माष्टमी पर सोते वक्त गर्भवती पत्नी को पति ने सुलाया मौत की नींद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.