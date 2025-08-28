अरहर की फसल के बीच हो रही थी गांजे की खेती, पुलिस के भी उड़े होश

बताया जा रहा है कि, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि, ग्राम गुडाकलां में रहने वाले 70 वर्षीय पूरन चौधरी, पिता स्व. विशेषर चौधरी ने अपने खेत में अरहर की फसल उगाई है। उसी के बीच अवैध रूप से गांजे की खेती भी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और छापामारी करते हुए गांजे की खेती का भांडाफोड़ किया।