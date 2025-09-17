एमपी के इस जिले में अफसर-माफिया का अजब गठजोड़, हुआ चौंकाने वाला खुलासा

मेसर्स स्माइल एंड संस को माधवनगर में जागृति पार्क के पीछे टिकुरिया गांव में खसरा नंबर 2/9ए, 2/2, 2/3बी, 2/5, 98/5पी, और 55पी, कुल 16.87 हेक्टेयर क्षेत्र में बॉक्साइट, लेटराइट और चूना पत्थर खनिज के लिए 9/11/1995 से 31/10/2025 तक पट्टा दिया गया है। पट्टा स्वीकृत होने के बाद कुछ वर्षों तक खनन हुआ, लेकिन पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने के कारण करीब 20 वर्षों से खनन बंद है। एक बार फिर मेसर्स स्माइल एंड संस को यहां खनन की अनुमति मिल गई है। 28 मार्च, 2023 को पर्यावरण मंजूरी के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई और प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिपोर्ट बोर्ड को सौंपी गई। परियोजना क्षेत्र का विवरण देने वाले दस्तावेजों में खदान से शहर की दूरी 2.5 किमी बताई गई है, जबकि खदान शहर के मध्य में स्थित है। (MP News)