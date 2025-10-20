फर्नीचर की दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

फर्नीचर दुकान और गोदाम में भीषण आग (Photo Source- Patrika)
Massive Fire : मध्य प्रदेश के कटनी शहर के माधवनगर इलाके में देर रात एक फर्नीचर की दुकान और गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई। आगजनी इतनी भयावह थी कि, कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान तक उठती लपटों को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी।
जानकारी के अनुसार, आग माधवनगर स्थित शिवा फर्नीचर की दुकान और गोदाम में लगी थी। दुकान संचालक अखिल रंगलानी के अनुसार, रविवार रात करीब 11 बजे अचानक दुकान से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।
कांग्रेस पार्षद बिट्टू अहमद ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का कार्य शुरु किया। शुरुआत में दमकल की पांच गाड़ियां बुलाई गई, लेकिन आग की भीषणता को देखते हुए कुल आठ दमकलों को मौके पर तैनात करना पड़ा।
घटना की सूचना पर एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी, थाना माधवनगर पुलिस, और नगर निगम अधिकारी तत्काल घटनास्थल पहुंचे। प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। आग पर काबू पाने के लिए दीवार तोड़कर धुएं को बाहर निकाला गया, ताकि अंदर की लपटों तक पानी पहुंच सके।
फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बताया कि करीब 2500 वर्ग फीट क्षेत्र में फैली दुकान और गोदाम में लकड़ी, फर्नीचर, गद्दे और पॉलिश सामग्री रखी थी, जो अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण आग तेजी से फैल गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।
एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी ने बताया कि, आग पर अब नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिक रूप से विद्युत शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। सौभाग्य से, इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।
आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने भी दमकल टीमों की मदद से पानी डालने और सामान हटाने में सहयोग किया। प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान विद्युत उपकरणों और ज्वलनशील वस्तुओं के प्रति विशेष सावधानी बरतें। भीषण आग की यह घटना दीपावली के ठीक पहले हुई है, जिससे बाजार क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा। प्रशासन ने फिलहाल पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच पूरी होने तक वहां निगरानी रखी जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग