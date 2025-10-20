फर्नीचर की दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने भी दमकल टीमों की मदद से पानी डालने और सामान हटाने में सहयोग किया। प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान विद्युत उपकरणों और ज्वलनशील वस्तुओं के प्रति विशेष सावधानी बरतें। भीषण आग की यह घटना दीपावली के ठीक पहले हुई है, जिससे बाजार क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा। प्रशासन ने फिलहाल पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच पूरी होने तक वहां निगरानी रखी जा रही है।