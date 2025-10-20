Patrika LogoSwitch to English

कटनी

कटनी

फर्नीचर की दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

Massive Fire : माधवनगर इलाके में देर रात लगी आग ने हड़कंप मचा दिया। दमकल की 8 वाहनों से घंटों मशक्कत के बाद पाया जा सका आग पर काबू। लाखों का सामान खाक।

कटनी

Faiz Mubarak

Oct 20, 2025

Massive Fire

फर्नीचर दुकान और गोदाम में भीषण आग (Photo Source- Patrika)

Massive Fire : मध्य प्रदेश के कटनी शहर के माधवनगर इलाके में देर रात एक फर्नीचर की दुकान और गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई। आगजनी इतनी भयावह थी कि, कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान तक उठती लपटों को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

जानकारी के अनुसार, आग माधवनगर स्थित शिवा फर्नीचर की दुकान और गोदाम में लगी थी। दुकान संचालक अखिल रंगलानी के अनुसार, रविवार रात करीब 11 बजे अचानक दुकान से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।

8 दमकलों ने पाया आग पर काबू

कांग्रेस पार्षद बिट्टू अहमद ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का कार्य शुरु किया। शुरुआत में दमकल की पांच गाड़ियां बुलाई गई, लेकिन आग की भीषणता को देखते हुए कुल आठ दमकलों को मौके पर तैनात करना पड़ा।

प्रशासनिक अमले के साथ पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना पर एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी, थाना माधवनगर पुलिस, और नगर निगम अधिकारी तत्काल घटनास्थल पहुंचे। प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। आग पर काबू पाने के लिए दीवार तोड़कर धुएं को बाहर निकाला गया, ताकि अंदर की लपटों तक पानी पहुंच सके।

लाखों का फर्नीचर और लकड़ी जलकर खाक

फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बताया कि करीब 2500 वर्ग फीट क्षेत्र में फैली दुकान और गोदाम में लकड़ी, फर्नीचर, गद्दे और पॉलिश सामग्री रखी थी, जो अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण आग तेजी से फैल गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

आग के कारणों की जांच के आदेश

एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी ने बताया कि, आग पर अब नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिक रूप से विद्युत शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। सौभाग्य से, इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।

स्थानीय लोगों की सराहनीय भूमिका

आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने भी दमकल टीमों की मदद से पानी डालने और सामान हटाने में सहयोग किया। प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान विद्युत उपकरणों और ज्वलनशील वस्तुओं के प्रति विशेष सावधानी बरतें। भीषण आग की यह घटना दीपावली के ठीक पहले हुई है, जिससे बाजार क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा। प्रशासन ने फिलहाल पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच पूरी होने तक वहां निगरानी रखी जा रही है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / फर्नीचर की दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

